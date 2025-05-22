Культура

«Михайловское» вышло на прямую связь с Международной космической станцией

Сотрудник Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», хранитель некрополя Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском монастыре Андрей Васильев принял участие в работе литературная онлайн-гостиной из цикла «Слово и космос» — с прямым подключением к Международной космической станции. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, этот проект претворяют в жизнь госкорпорация «Роскосмос» и Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина, с которым Пушкинский заповедник сотрудничает очень давно и плодотворно.

Фотография: музей-заповедник «Михайловское»

«Тема литературной гостиной, — рассказали в «Михайловском» — была приурочена к 80-летию Великой Победы и сформулирована так: «Это надо — живым». Язык Победы и память поколений». Андрей Васильев участвовал в космическом полилоге с Героем России, космонавтом Сергеем Рыжиковым. С Земли, кроме него на связи с МКС были сотрудники ИРЯ Эльмира Афанасьева (руководитель Пушкинских проектов) и Александр Пашков, редактор «Роскосмос Медиа» Анна Шенцева, музейщик из Ржева Нина Волкова и солисты хора имени Пятницкого. Речь на встрече шла о стихотворениях-шедеврах военного времени, как то: «Священная война» Василия Лебедева-Кумача, «Жди меня» Константина Симонова, «Бьется в тесной печурке огонь» Алексея Суркова. А Андрей Васильев рассказывал об истории Пушкинского заповедника в годы Великой Отечественной войны.

В «Михайловском» пояснили, что проект «Слово и космос» стартовал в 2020 году. Его инициатором был Герой России, командир МКС-64 и страстный любитель литературы Сергей Рыжиков. Нынешняя гостиная дала старт уже третьему сезону проекта, всего же во время нынешней долгосрочной космической экспедиции Сергея Рыжикова планируется провести семь встреч из этого цикла.