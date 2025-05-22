Культура

Псковский музей приглашает 1 июня на уникальную программу под открытым небом

1 июня Псковский музей-заповедник приглашает детей и их родителей на уникальную программу «Археологическая карта Мирожского монастыря» под открытым небом, посвященную археологическим находкам на территории обители. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

Участников программы ждут пять площадок-локаций, где они смогут узнать о том, как строили Спасо-Преображенский собор (и как в целом строятся храмы), о растворах, красках, технологии росписи храмов, можно ли найти краски для росписи стен прямо под ногами, что такое «фреска», как она выглядит, бытовые находки в раскопках, как строилась жизнь на территории монастыря и что находят археологи здесь в наши дни.

«Каждая площадка будет насыщена как информационно-познавательной частью, адаптированной для восприятия детей, так и интерактивно-практической. Мы уверены, что программа будет интересна не только детям, но и взрослым», - заявили в музее.

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря – уникальный памятник архитектуры, объект культурного наследия народов России федерального значения, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Единственный храм в России, сохранивший почти полностью фресковый ансамбль XII века (домонгольского периода).

Мероприятие пройдёт 1 июня (воскресенье) в 12:00 на территории Мирожского монастыря (Мирожская набережная, 2).

Телефон для записи: +78112331535.