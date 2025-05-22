Культура

В псковский библиотеке на Конной открылась выставка, затягивающая читателей в другое измерение

В Центральной городской библиотеке Пскова открылась выставка живописи «Практика бытия». Это уже вторая выставка работ псковского художника Александра Вихрова в библиотеке на Конной с начала года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центральной библиотечной система города.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Как уточнили библиотекари – «по просьбам трудящихся», а точнее, читателей, которым не хватило зимнего Вихрова, а также в преддверии дня рождения художника.

В экспозиции представлено около 40 работ, в том числе пейзажи Греции, где художник прожил 22 года, а также натюрморты и серия картин, повествующая о жизни неких полумифических псковских собирателей хвороста и лесорубов, которые сосредоточенно продолжают грандиозную и завораживающую «практику бытия» в сгустившихся и пылающих «индустриальных сумерках», с тревогой вглядываясь «в ночь своей осени».

Впрочем, сам Александр Вихров на открытии этой выставки напомнил, что названия его картин – это всего лишь условность: «приглашение зрителя к диалогу» и «просто наклейки на изделиях». И в очередной раз категорически не согласился со всеми аннотациями к его вернисажу. И даже возмутился, что библиотекари поставили на самое видное место альбом с репродукциями Филонова, как бы намекая на некие параллели и аллюзии в творчестве Вихрова. Он сказал, что, конечно же, любит Филонова, но «эти подсказки» не имеют к его собственным работам «никакого отношения».

Тогда библиотекари стали допытываться у художника Вихрова, нашёл ли он свою тему в творчестве и каков его творческий манифест. Александр Вихров ответил, что «живопись должна говорить сама за себя». И рассказал, как недавно писал картину на заказ, а она всё никак не хотела превращаться в живопись: «Это была открытка, иллюстрация, картинка…» И только когда художник смог преодолеть рамки заказной работы и позволил себе быть свободным, чудо произошло.

Кроме того, Вихров считает, что художник должен не «искать свою тему», а развиваться. Поэтому он для сравнения повесил в читальном зале библиотеки на Конной две на первый взгляд очень похожие свои работы рядом. Только одна из них была написана в 2000 году, а другая – недавно. Александр хотел, чтобы все увидели, насколько первая картина «инфантильна», а вторая – результат зрелости художника.

По словам сотрудников библиотеки, признанные псковские художники очень высоко оценивают творчество Вихрова. Многие из них уже успели посмотреть новую выставку и похвалили её: художник Игорь Иванюк сказал, что Александр Вихров «видит цвет», художник Анатолий Жбанов считает, что Вихров умеет выстраивать композицию, а художника Николая Москалёва восхищает театральность работ Вихрова.

На выставке Александра Вихрова тоже представили как прежде всего театрального художника, но и с этим определением он не согласился, хотя начинал, действительно, как декоратор в Псковском театре драмы ещё при режиссёре Радуне, а своим первым и единственным университетом считает Днепропетровский театр оперы и балета, где проработал шесть лет.

«Я художник в принципе! - возразил он. - Могу и в театре работать, могу и в кино, стенки крашу, рамки строгаю, дрова рублю!»

Тогда его спросили, что означает на одной из его картин треугольник со вписанным туда черепом лося. Дескать, читатели приходят и спрашивают, как им толковать эту мистику и что это за «знаки». Вихров только посмеялся над такой трактовкой и рассказал, то этот «параноидальный сюжет» (собиратели хвороста во время пожара) родился у него под впечатлением от пожара в Неёлове. А также добавил, что ему становится очень скучно, когда его пытаются вовлечь в диалог о его живописи, потому что это не его забота – что там кто видит на его картинах: «Вы каких-то масонов там разглядели, а на самом деле там за деревьями фигура друида. Возможно, вы его не видите, но это ваша проблема, а не моя».

Искусствовед Ольга Кошелькова поддержала Александра и подтвердила, что наше видение зависит от нашего интеллектуального багажа. А ещё она сказала, что эта выставка накануне дня рождения художника очень много рассказывает нам об Александре Вихрове: о том, какую музыку он слушает, о том, с какой серьёзность и восхищением он относится к миру. Кроме того, Ольга Кошелькова восхитилась тем, как грамотно развешаны работы в интерьере читального зала. По её словам, зритель переходит от картины к картине, как заворожённый, «перетекая» из одного живописного сюжета в другой.

Художник Петерис Скайсткалнс тоже признался, что картины Александра Вихрова словно затягивают в иное измерение и расширяют пространство библиотеки. Петериса особенно поразила «история лесорубов»: «Когда я подошёл и стал рассматривать, как это сделано, я будто прошёл сквозь раму. Этот мир, эта мозаика из разноцветных стёклышек окружили меня. Спасибо».

«Я называю это «зеркала», - согласился Александр Вихров. – Вот вам и «манифест»! Живопись должна работать как окно – вход в другое измерение. Это не всегда получается, но если получается…»

Петерис Скайсткалнс также похвалил Александра Вихрова за точность пейзажей. Вихров и тут не стал спорить и сказал, что по природе своей он импрессионист: «Я что вижу – то и пою! Я не могу сидеть в Афинах и красить Псков».

Но художник Александр Коростелёв всё-таки заметил, что картины Вихрова – это «эпическое осмысление действительности». И в свою очередь поздравил Александра с тем, что тот ни в жизни не лицемерит, ни в искусстве.

«Так у нас времени нет кем-то прикидываться»! – ответил на это Александр Вихров.

Выставка Александра Вихрова «Практика бытия» будет работать в читальном зале библиотеки на Конной до 18 июня.