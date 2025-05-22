Культура

Съемки СТС прошли в псковском музее

В минувшие выходные съемочная группа телеканала СТС посетила Псковский кремль и Палаты у Сокольей башни. Псков, его достопримечательности и заведения станут заглавной темой одного из выпусков трэвел-шоу «100 мест, где поесть», проекта шеф-повара и ТВ-ведущего Александра Бельковича, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

В рамках шоу Александр Белькович изучил достопримечательности Пскова и его гастрономическую культуру. Конечно же, ведущие зашли и в Псковский кремль, в том числе изучили ассортимент лавки локального бренда «Столбушино», расположенной на территории Крома.

Основной акцент шоу ставит на доступности путешествий по России. Новый сезон шоу, где будет и Псков, выйдет осенью 2025 года.

Напомним, что съемки прошли и в новом заведении города — ресторане Cabaret&Bar, а также группа работала на площадке гастрономического фестиваля «Моя еда, который проходил 25 мая в парке Строителей.