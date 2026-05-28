Интерактивная экскурсия о пейзажном жанре в русском изобразительном искусстве пройдет в Пскове

Интерактивная экскурсия о пейзажном жанре в русском изобразительном искусстве пройдет в Псковском музее-заповеднике в субботу, 30 мая, в 15:00 в фойе главного здания Псковского музея (улица Некрасова, дом 7). Гости соберутся в Картинной галерее и вместе с научным сотрудником проследят за развитием пейзажа от классики до современности на примерах работ из коллекции музея, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Афиша предоставлена пресс-службой Псковского музея заповедника

Участники экскурсии попробуют понять замысел художника и увидеть, как композиция, цвет и свет влияют на настроение произведения.

Телефон для записи: +78112331603.