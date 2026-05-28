Ровно через месяц пройдет фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский»

Ровно через месяц, 27 июня, в Псковском кремле пройдет фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«В Псковском кремле снова застучат кузнечные молотки, засвистят стрелы, зазвенят мечи и копья, а зрители застынут в восхищении! Ничего не планируйте в этот день – только путешествие в настоящее, суровое средневековье», — комментируют организаторы мероприятия.

Всех гостей и участников фестиваля ждут показательные выступления клубов исторической реконструкции, турниры в различных номинациях, мастер-классы, средневековая музыка, площадки для детей и взрослых, а также ярмарка.

Самой зрелищной частью фестиваля станут поединки воинов за право обладать главным призом – хрустальным мечом князя Довмонта.



Организаторами фестиваля выступят Псковский музей-заповедник, РОО «Псковский молодежный центр», Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие пройдет при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Фестиваль пройдет в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.