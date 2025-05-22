Культура

Великолукских библиотекарей поздравили с профессиональным праздником

Глава города Великие Луки Николай Козловский и глава администрации Андрей Беляев поздравили работников библиотечной системы с профессиональным праздником. Поздравление Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе администрации города.

В поздравлении подчеркивается, что библиотеки остаются хранителями человеческой мудрости и знаний, местом вдохновения и духовного обогащения. Библиотека, как отметили в администрации, дарит читателям возможность размышлять, анализировать и мечтать, чему не могут способствовать новейшие технологии и компьютерные устройства.

Главы выразили благодарность библиотечным работникам за их трудолюбие, творческий подход и преданность делу. Библиотеки Великих Лук превратились в крупные культурные и просветительские центры, где проводятся интересные мероприятия, выставки, литературные чтения и научные конференции.

Особое внимание уделено популярной модельной библиотеке, действующей в городе уже три года, и будущим планам открытия ещё одной подобной библиотеки на улице Ботвина.

Работникам библиотек пожелали здоровья, творческого вдохновения, жизненных сил и благополучия.

«Выражаем сердечную благодарность сотрудникам великолукских библиотек за высокий профессионализм, активность, неравнодушие и инициативность, бесконечную преданность избранному делу. От всей души желаем работникам библиотечной системы Великие Луки здоровья, вдохновения, сил и энергии для осуществления новых интересных проектов, благополучия и большого счастья!» - заключили в администрации.