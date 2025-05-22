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Культура

Шедевры Баха прозвучат на органном концерте в Пскове

28.05.2025 14:20|ПсковКомментариев: 0

Концерт органной музыки из цикла «Музыкальное приношение Иоганну Себастьяну Баху» состоится в воскресенье, 1 июня, в 17.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта.

Фото: Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

На концерте выступит Елена Рябко (орган), выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова на кафедре «Органа и клавесина», лауреат и дипломант всероссийских и международных органных конкурсов.

В концерте «Музыкальное приношение Иоганну Себастьяну Баху» прозвучат исключительно лучшие музыкальные шедевры XVIII века из «Органной мессы», «Шюблеровских хоралов» и «Органной книжечки» самого известного германского композитора и органиста эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов просьба обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Мероприятие пройдет по адресу: храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, улица Плехановский Посад, дом №64.

Источник: Псковская Лента Новостей
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