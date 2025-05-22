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Культура

Директора двух библиотек Псковской области представят регион на всероссийском конгрессе

28.05.2025 19:16|ПсковКомментариев: 0

Директора Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова и Великолукской городской библиотеки имени М.И. Семевского представляют Псковскую область на Всероссийском библиотечном конгрессе в Ижевске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Фотографии: комитет по культуре Псковской области

С 25 по 29 мая Лариса Егорова и Галина Ковалева отправились из Псковской области в Ижевск — библиотечную столицу 2025 года. Основная цель конференции — выработка общих подходов библиотечного сообщества в реализации важнейших задач российского общества и государства, а также обсуждение стратегии развития библиотечного дела до 2030 года.

В этом году конгресс посвящен 80-летию Победы и приурочен к двум важным событиям: 30-летию учреждения Российской библиотечной ассоциации и 30-летию установления Общероссийского дня библиотек.

Конгресс проходит на десяти городских площадках. В обсуждении актуальных проблем библиотечного сообщества примут участие специалисты из всех российских регионов, а также из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Источник: Псковская Лента Новостей
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