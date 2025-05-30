Культура

День защиты детей отпразднуют в музее-усадьбе Софьи Ковалевской

В День защиты детей, 1 июня, в музее-усадьбе Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района пройдет праздничная программа, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: мемориальный музей-усадьба Софьи Ковалевской / «ВКонтакте»

Гостей ожидает детективная игра для детей и взрослых, на которой они смогут узнать о жизни семьи первой женщины-профессора. В течение игры гости пройдут по многочисленным залам Полибинского замка, выполняя задания квеста. Квест основан на автобиографической повести ученой «Воспоминания детства».

Также будет организован мастер-класс по украшению мешочка для подарков орнаментом в стиле набойки — старинной традиционной техники нанесения рисунка на ткань при помощи деревянной печати с рельефным орнаментом. Все узоры связаны с интересными фактами о жизни Софьи Ковалевской.

В экспозиции выставки «На земле, опаленной войной», посвященной 80-летию Победы, посетители смогут увидеть 36 моделей военной техники периода Великой Отечественной войны, познакомиться с историей их создания, узнать об участниках военно-патриотического клуба «Днорама» и получить в подарок буклет об уроженках псковских земель.