Культура

Владимир Куприн покинул пост зампредседателя комитета по культуре Псковской области

Пост заместителя председателя комитета по культуре Псковской области покинул Владимир Куприн.

По словам врио председателя комитета по культуре Илианны Петровой, Владимир Куприн покинул пост около месяца назад.

«Проблем никаких не было. Решил уйти по собственному желанию», - уточнила руководитель комитета в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Она также отметила, что на данный пост уже имеется кандидатура, которую председатель комитета решила пока не озвучивать.

Сам Владимир Куприн от комментариев воздержался.