Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
«Райский уголочек» в Великих Луках
Театр кошек Куклачева в Псковской области
ПЛН 25 ЛЕТ
нейросети для предпринимателей
Псковская область 80-летие Победы
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
День В деревне
Правила электробезопасности
Задержание ректора ПсковГУ
Что делать При укусе клеща
Сбор на лечение пенсионерки
160 Лет На страже здоровья
 
 
 
ещё Культура 30.05.2025 10:400 Глеб Травин. «Кругостранное» путешествие на велосипеде 30.05.2025 17:500 Владимир Куприн покинул пост зампредседателя комитета по культуре Псковской области 30.05.2025 17:470 Выставка «Дело в шляпе» во Дворе Постникова. ФОТОРЕПОРТАЖ 30.05.2025 17:170 Принести аксессуары 60-х годов и старше в псковский музей попросили горожан 30.05.2025 17:000 Межмузейная выставка головных уборов открылась во Дворе Постникова в Пскове 30.05.2025 15:460 Велотурист из Пскова: Жизнь Глеба Травина заслуживает художественного фильма
 
 
 
Самое популярное 23.05.2025 22:040 Интерактив: Замшелая Ольга 26.05.2025 19:310 На 24-м году жизни скончалась псковская поэтесса Валерия Чудская 26.05.2025 09:560 Если есть жалобы, зачем вы сюда пришли? — псковичи делятся впечатлениями от посещения поликлиник 23.05.2025 10:274 Маленький ад (18+) 23.05.2025 10:350 Минобрнауки расторгло трудовой договор с бывшим ректором ПсковГУ Натальей Ильиной
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Владимир Куприн покинул пост зампредседателя комитета по культуре Псковской области

30.05.2025 17:50|ПсковКомментариев: 0

Пост заместителя председателя комитета по культуре Псковской области покинул Владимир Куприн. 

По словам врио председателя комитета по культуре Илианны Петровой, Владимир Куприн покинул пост около месяца назад.

«Проблем никаких не было. Решил уйти по собственному желанию», - уточнила руководитель комитета в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей. 

Она также отметила, что на данный пост уже имеется кандидатура, которую председатель комитета решила пока не озвучивать. 

Сам Владимир Куприн от комментариев воздержался. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На что вы надеетесь жить в старости?
В опросе приняло участие 207 человек
30.05.2025, 18:370 Отчет главы Пскова и памятник в Крестах: итоги 36-й сессии гордумы 30.05.2025, 18:260 Актёр Фёдор Степанов и музыкант Олег Бойко представят поэтическую композицию в «Михайловском» 30.05.2025, 18:260 Начинается видеотрансляция программы «Краски города»: Готовимся к активному времяпрепровождению летом 30.05.2025, 18:240 «Семейные ценности»: Миссия «Многодетная семья». ВИДЕО
30.05.2025, 17:590 Приставы вынудили псковича оплатить долг за ДТП после изъятия телефона 30.05.2025, 17:520 Великолукская гордума приняла поправки в Устав города, устанавливающие одноглавую модель управления 30.05.2025, 17:510 Похитившего алкоголь псковича задержали росгвардейцы 30.05.2025, 17:500 Владимир Куприн покинул пост зампредседателя комитета по культуре Псковской области
30.05.2025, 17:470 Выставка «Дело в шляпе» во Дворе Постникова. ФОТОРЕПОРТАЖ 30.05.2025, 17:310 Победителей конкурса праздничного оформления витрин ко Дню Победы наградили в Пскове 30.05.2025, 17:300 «Хайпожоры»: Плюшевый тренд на монстров и «ответы» на ЕГЭ/ОГЭ. ВИДЕО 30.05.2025, 17:220 Два «японца» столкнулись на перекрестке улиц Розы Люксембург и Петровской в Пскове
30.05.2025, 17:210 Участок дороги на Красноармейской набережной в Пскове перекроют 2 июня 30.05.2025, 17:170 Принести аксессуары 60-х годов и старше в псковский музей попросили горожан 30.05.2025, 17:110 На пост зампредседателя Псковского городского суда рекомендовали Людмилу Лукьянову 30.05.2025, 17:060 На фестивале профессий молодежь Пскова ознакомилась с вакансиями завода «Титан-Полимер»
30.05.2025, 17:000 Межмузейная выставка головных уборов открылась во Дворе Постникова в Пскове 30.05.2025, 16:530 Сезон клещей. Как защититься, и что делать в случае укуса. ЛОНГРИД 30.05.2025, 16:470 Псковская команда «Россети Северо-Запад» завоевала третье место на соревнованиях профмастерства 30.05.2025, 16:460 ДТП возле виадука в Пскове затрудняет движение в центр
30.05.2025, 16:460 За дефекты на железнодорожном переезде в Порхове назначили 20 тысяч рублей штрафа 30.05.2025, 16:430 Великолукские приставы подарили ребенку самокат ко Дню защиты детей 30.05.2025, 16:410 Опубликована программа праздника «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН 30.05.2025, 16:170 Водителя большегруза осудили за дачу взятки в размере 500$ в Пыталовском районе
30.05.2025, 16:130 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 30 мая 30.05.2025, 15:580 Псковский филиал фонда «Защитники Отечества» отпразднует годовщину в День защиты детей 30.05.2025, 15:460 Образование с полярной перспективой: почему псковичам стоит обратить внимание на Мурманский арктический университет 30.05.2025, 15:460 Велотурист из Пскова: Жизнь Глеба Травина заслуживает художественного фильма
30.05.2025, 15:430 Правительство РФ выделит еще около 340 млн рублей на реконструкцию котельной в Пскове 30.05.2025, 15:410 Многодетная псковичка назвала причины заниматься волонтерством  30.05.2025, 15:270 Антон Мороз поздравил с предстоящим праздником Детскую деревню SOS - Псков 30.05.2025, 15:120 Оскорбления детей на площадке на Запсковье стали поводом для вмешательства полиции
30.05.2025, 15:100 Движение на улице Печорской в Пскове временно сделают двусторонним 30.05.2025, 15:060 Число отдохнувших в лагерях детей за три года в Псковской области выросло почти на 15%  30.05.2025, 15:010 Советников директоров по воспитанию привлекут к работе в загородных лагерях Псковской области  30.05.2025, 14:470 Глава МЧС раскритиковал российскую систему оповещения
30.05.2025, 14:430 «Великанцы» выйдут на улицы Пскова 6 июня 30.05.2025, 14:400 До +22 градусов прогреется воздух в Псковской области 31 мая 30.05.2025, 14:340 Единоросс Дамиан Мисун станет гостем программы «Краски города» 30.05.2025, 14:280 Выпускники псковских школ могут получить свидетельство ИНН без визита в налоговую
30.05.2025, 14:100 Водитель Citroen проверила на прочность «Ладу Гранту» на улице Труда в Пскове. ФОТО 30.05.2025, 14:090 Аквапарк «Акваполис» подарит юным псковичам мороженое 1 июня 30.05.2025, 14:050 В России вступил в силу лимит на переводы без открытия счета 30.05.2025, 14:030 С начала сезона клещи в Псковской области покусали более тысячи человек
30.05.2025, 14:010 Многодетный пскович рассказал, как важна гармония власти и любви в воспитании 30.05.2025, 13:560 Дети составили 18% от численности населения Псковской области 30.05.2025, 13:480 Дмитрий Мельников: У многих псковичей утро начинается с просмотра ПЛН 30.05.2025, 13:390 Подготовка к сентябрьским выборам продолжается в муниципальных образованиях
30.05.2025, 13:280 Штрихи к портрету: посвящённая Шуберту выставка открылась в Полибино 30.05.2025, 13:250 Псковская область получила положительную оценку за работу стоматологической службы 30.05.2025, 13:210 Шоу талантов прошло в рамках фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2025» 30.05.2025, 13:100 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Миссия «Многодетная семья»
30.05.2025, 13:080 Названы муниципалитеты-лидеры по рождаемости в Псковской области 30.05.2025, 13:030 Улыбнись — и получи подарок: «Ростелеком» запустит трансляцию детского праздника в Пскове 30.05.2025, 12:580 «Псковские тепловые сети» приняли студентов на производственную практику 30.05.2025, 12:560 Спектакль «Каинова печать» псковского драмы стал доступен по «Пушкинской карте»
30.05.2025, 12:360 День защиты детей отпразднуют в музее-усадьбе Софьи Ковалевской 30.05.2025, 12:350 Стали известны имена новых членов Российской академии наук 30.05.2025, 12:300 С ЕГЭ за два дня удалили более 200 школьников 30.05.2025, 12:260 Впервые на псковском хоровом фестивале имени Гривского выступит коллектив из Южной Осетии
30.05.2025, 12:230 Умер историк Алексей Лидов 30.05.2025, 12:111 Депутаты согласовали установку в Пскове памятника погибшим на СВО военнослужащим 30.05.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Плюшевый тренд на монстров и «ответы» на ЕГЭ/ОГЭ 30.05.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 30 мая
30.05.2025, 11:591 Евгений Васильев назвал причину выхода из комитета Псковской гордумы по бюджету 30.05.2025, 11:540 Альфа-банк и билайн запустили совместный сервис для борьбы с кибермошенничеством 30.05.2025, 11:500 «Семейные ценности»: Миссия «Многодетная семья» 30.05.2025, 11:430 Псковский областной суд оставил в силе решение об изъятии «Жилого дома Карамышевых»
30.05.2025, 11:410 Грозы и ливни надвигаются на Псковскую область 30.05.2025, 11:400 Николай Козловский: Контрольно-счетная палата работает на высоком уровне 30.05.2025, 11:310 Детские деньги. ИНФОГРАФИКА 30.05.2025, 11:290 Псковские таможенники обнаружили 3 кг метилэфедрона в микроавтобусе из Польши
30.05.2025, 11:260 В Пскове на улице Коммунальной сбит пешеход 30.05.2025, 11:250 Доходы бюджета Пскова увеличились более чем на 260 млн рублей 30.05.2025, 11:090 На «Госуслугах» добавят возможность подтверждения смены пароля доверенным лицом 30.05.2025, 11:080 Мать из Острова предстанет перед судом за хищении более 6 млн рублей со счета дочери
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru