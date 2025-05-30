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Культура

Ко дню рождения Юрия Спегальского

03.06.2025 17:37|ПсковКомментариев: 0

3 июня исполняется 116 лет со дня рождения выдающегося исследователя зодчества древнего Пскова, архитектора-реставратора Юрия Спегальского. Известный российский реставратор Савва Ямщиков так говорил о нём: «Юрий Павлович Спегальский — это символ возрождения Пскова. С него оно начиналось… Для меня это образец служения охране нашей культуры».

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Любовь и интерес к истории Юрию Спегальскому привил его отец — Павел, который работал мастером-лепщиком. После его смерти в 1919 году мальчик устроился работать в артель каменщиков.

По окончании школы Юрий Спегальский уехал в Ленинград учиться на архитектора. В 1937 году он получил диплом Ленинградского института инженеров коммунального строительства, после чего вернулся домой, в Псков.

В 1941 году началась Великая Отечественная война. В блокадном Ленинграде Юрий Спегальский, рискуя собственной жизнью, занимался маскировкой объектов культурного наследия. Его подход к сохранению памятников старины в современном городе путём создания архитектурных заповедников сформировался в блокадном Ленинграде, когда он готовил серию рисунков, посвящённых Пскову XVII века.

В 1944 году Юрий Спегальский приехал восстанавливать разрушенный Псков на должность начальника Инспекции охраны памятников. В апреле 1946 года в Пскове была открыта Реставрационная мастерская областного отдела по делам архитектуры, которую возглавил Спегальский. Он решал огромное количество первоочередных задач по спасению памятников архитектуры, находящихся в аварийном состоянии, и отстаивал необходимость сохранения исторической застройки в процессе восстановления разрушенного войной города. Реставраторы работали в Мирожском и Снетогорском монастырях, в церквях Николы со Усохи, Михаила и Гавриила Архангелов с Городца, Козьмы и Дамиана с Примостья. Была восстановлена Варваринская церковь. Велись работы в доме Яковлева, шла масштабная реставрация в церкви Николы со Усохи.

Верхолазным способом, без лесов, Юрий Спегальский восстановил главы Троицкого и Спасо-Преображенского соборов.

В 1946 году увидела свет первая книга Спегальского «Псков. Историко-архитектурный очерк».

В 1947 году Спегальский с художником Ольгой Аршакуни уехал в Ленинград, где поступил в аспирантуру при Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Академии художеств СССР. В 1951 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Псковские каменные жилые здания XVII века», опубликованную в 1963 году. В 1951–1956 годах Спегальский работал научным сотрудником Ленинградского филиала Академии архитектуры СССР, после — научным сотрудником Ленинградского отделения Института археологии Академии наук СССР. Полный творческих планов, он вернулся в Псков в 1968 году.

Спегальский скоропостижно скончался 17 января 1969 года.

3 июня Псковский музей-заповедник приглашает псковичей и гостей города посетить мемориальный музей-квартиру архитектора-реставратора Юрия Спегальского (Псков, Октябрьский проспект, дом 14, квартира 74). Вход свободный.

По материалам Псковского музея-заповедника

Источник: Псковская Лента Новостей
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