Культура

Бесплатно посетить изборский музей смогут пенсионеры и несовершеннолетние 4 июня

Бесплатно посетить объекты музея-заповедника «Изборск» смогут некоторые псковичи и гости региона в первую среду месяца, 4 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск».

Фото: Музей-заповедник «Изборск»

«Пасмурная погода — не помеха для хорошего времяпровождения в Изборске. Приглашаем псковичей и гостей региона посетить нашу новую выставку "Пётр Оссовский. Русский реализм. К 100-летию художника", прогуляться по Изборской крепости, а также ближе познакомиться с Изборском и его жителями в музейных усадьбах. А после предлагаем зайти в музейное кафе "Блинная", где все желающие смогут погреться у настоящей русской печки или у уютного камина и отведать вкуснейшие изборские блины с чаем на травах», - сообщили в музее.

Бесплатно посетить музей в рамках акции смогут пенсионеры, несовершеннолетние граждане, воспитанники Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ, а также граждане, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам.

Посетить музей бесплатно в любой день могут Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также приравненные к ним категории граждан и инвалиды I и II групп, многодетные семьи, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, участники СВО и их семьи.

Также бесплатно пройти в музей могут граждане, сопровождающие инвалида, не способного самостоятельно передвигаться, сотрудники всех музеев системы Министерства культуры РФ и международной организации музеев (ИКОМ).