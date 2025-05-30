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Послушать «Диалог органа и флейты» приглашают псковичей 7 июня

04.06.2025 17:45|ПсковКомментариев: 0

Концерт ансамблевой музыки из цикла «Диалог органа и флейты» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 7 июня в 17.00, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта.

Фото: Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

На концерте выступят Виталия Котова (орган), выпускница кафедры «Специального фортепиано» Нижегородской Государственной консерватории имени М. И. Глинки, выпускница Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова на кафедре «Органа и клавесина», выпускница аспирантуры кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, и Алексей Ужегов (флейта), выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова по классу «Флейты», преподаватель класса флейты в детской музыкальной школе №7 Санкт-Петербурга, лауреат всероссийских и международных конкурсов.

В программе концерта «Диалог органа и флейты» прозвучат музыкальные произведения XVII-XX веков: Иоганна Себастьяна Баха, немецкого композитора и органиста эпохи барокко и мастера полифонии, Дитриха Букстехуде, немецкого композитора эпохи барокко и органиста, писавшего в «фантазийном стиле», Алессандро Марчелло, итальянского композитора-любителя эпохи барокко, Антонио Лучо Вивальди, итальянского композитора эпохи барокко, скрипача-виртуоза и органиста, одного из создателей комической оперы, Сезара Огюста Жана Гийома Юбера Франка, французского композитора-романтика XIX века и органиста, создателя французской симфонической музыки, Ашиля-Клода Дебюсси, французского композитора-импрессиониста XIX-XX века, Луи Виктора Жюля Вьерна, французского композитора-симфониста и органиста импровизатора XIX-XX века, Жозефа Мориса Равеля, французского композитора-импрессиониста, реформатора музыки XX века, и Антонио Баццини, выдающегося итальянского композитора и скрипача-виртуоза XIX столетия.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Источник: Псковская Лента Новостей
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