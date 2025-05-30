Культура

На сборную экскурсию «Районы, кварталы» приглашают псковичей 7 июня

В эту субботу псковичей приглашают на познавательную прогулку – сборную экскурсию «Районы, кварталы» от музейного квартала до Покровки. Участников ждет путешествие по исторической части города, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фотография: Псковский музей-заповедник

Известные личности, масштабные события и 500-летние храмы представлены на этом маршруте. В программу включено также посещение Покровской башни.

Начало 7 июня (суббота) в 15:00. Сбор в фойе главного здания Псковского музея-заповедника (Некрасова, 7).

Телефон для записи: +78112663311. Обязательна предварительная запись.