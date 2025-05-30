Культура

Пушкинскую классику псковичи перечитывают в зрелом возрасте ― аналитики

Цифровая экосистема МТС совместно с книжным сервисом Строки ко дню рождения поэта Александра Пушкина проанализировала интерес россиян к его произведениям. Пушкинской школьной классикой в основном интересуются псковички в возрасте от 35 до 45 лет.

Фото: МТС

Псковская область вошла в топ-3 регионов, жители которых чаще всего перечитывают произведения писателя. Наибольшей популярностью пользуются роман «Евгений Онегин» и историческая повесть «Капитанская дочка» ― чаще псковичей их читают только петербуржцы. Наименее популярной работой классика стала «Сказка о царе Салтане».

Жизнь А. С. Пушкина была тесно связана с Псковщиной. Именно здесь были написаны основные главы «Евгения Онегина», историческая драма «Борис Годунов» и десятки знаковых в творчестве писателя стихотворений, такие как «Деревня», «Пророк» и другие. В Псковской области также находится семейная усыпальница, в которой похоронили поэта в 1837 году.

В 2022 году МТС оцифровала усадьбу «Михайловское» ― связь 4G работает на территории всего музея, включая дом поэта, «домик няни», все усадебные постройки и парк. Мемориал является туристической жемчужиной Псковской области и крупным научным центром. По разным оценкам, ежегодно музей-заповедник «Михайловское» посещают не менее полумиллиона гостей, среди которых туристы со всей России и ближнего зарубежья, историки, филологи, деятели культуры.