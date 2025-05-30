Культура

Псковичей приглашают на экскурсии во Дворе Постникова ко Дню Святой Троицы

В канун праздника псковичей приглашают на экскурсию по выставке «Я родом из Дома Святой Троицы…» Патриарх Тихон и Псков», приуроченную к 100-летию блаженной кончины Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

На экскурсии предлагают проследить жизненный путь и служение Патриарха Тихона, его духовную связь с Псковской землей. В пространстве залов Палат Постникова представлено более 100 экспонатов из фондов Псковского музея-заповедника и партнеров выставочного проекта. Это мемориальные предметы и оригиналы архивных документов, связанные с личностью Патриарха Тихона, а также живописные произведения художника Филиппа Москвитина из цикла «Патриарх Тихон и его время».

Экскурсия состоится 7 июня (суббота) в 13:00 и в 15:00. Адрес: Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2). Телефон для записи: +78112292259.