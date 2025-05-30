Культура

На лекцию о педагоге Николае Колиберском приглашают псковичей

На лекцию о единственном псковиче двадцатого века, ставшем героем четырех художественных романов известных писателей, приглашает Центральная городская библиотека на улице Конной, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Одна из этих книг - легендарный бестселлер Вениамина Каверина «Освещенные окна». Псковский филолог Александр Егоров нашел еще три романа, которые тоже связаны с именем Николая Колиберского, старейшины псковского учительства, преподавателя командных курсов Красной Армии, первого декана филологического факультета Псковского педагогического института.

В течение двух десятилетий Николай Колиберский работал учителем русского языка и литературы в 1-й школе города Пскова. Как учитель словесности снискал большую славу и любовь среди горожан. В прошлом в здании этого учреждения располагалась Псковская губернская мужская гимназия, которую прославленный педагог окончил в 1916 году.

В силу природной скромности педагог не хвастался перед учениками своими регалиями и теми ответственными должностями, которые занимал в молодые и зрелые годы. Поздние ученики знали его только как школьного учителя. Александр Егоров выяснил, что Колиберский – это еще и первый декан двух факультетов нынешнего Псковского государственного университета, заведующий тремя кафедрами двух институтов, заведующий учебной частью в техникуме и школе, помощник командира роты и преподаватель командных курсов в Красной Армии, автор монографии, множества научных статей и театральных рецензий. И главное - герой четырех художественных книг, написанных тремя известными писателями. Суммарные тиражи романов, в которых Колиберский - литературный персонаж, приближаются к 400 тысячам.

Так как же нужно жить в Пскове, чтобы о тебе написали в четырех романах, два из которых - бесспорные бестселлеры? Ответу на этот вопрос и будет посвящена предстоящая лекция.

Лекция состоится 11 июня. Начало - в 17:30.

Приглашаются все желающие.