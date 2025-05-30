Культура

Фольклорный праздник «Накануне Купалы» пройдет в локнянской деревне Гоголево

Фольклорный праздник «Накануне Купалы», посвященный сохранению местных традиций и дикой природе пройдет 5 июля, в деревне Гоголево, Локнянского муниципального округа.

На празднике гостей ждут:

Хоровод вокруг купальского костра.

Плетение венков.

Народные детские игры.

Театрализованное представление.

Деревенская ярмарка и вкусные угощения.

Концертная программа с фольклорными и творческими коллективами Псковской области.

Мастер-классы.

«Фольклорные праздники в деревне Гоголево мы проводим с 2022 года. Это не только возможность сохранить местные традиции, рассказать гостям события об уникальной природе Полистовья, но и способ поддержать местное сообщество и небольшую деревню», - рассказали в пресс-службе Полистовского заповедника.

Программа мероприятия: