Фольклорный праздник «Накануне Купалы» пройдет в локнянской деревне Гоголево

Фольклорный праздник «Накануне Купалы», посвященный сохранению местных традиций и дикой природе пройдет 5 июля, в деревне Гоголево, Локнянского муниципального округа.
На празднике гостей ждут:
«Фольклорные праздники в деревне Гоголево мы проводим с 2022 года. Это не только возможность сохранить местные традиции, рассказать гостям события об уникальной природе Полистовья, но и способ поддержать местное сообщество и небольшую деревню», - рассказали в пресс-службе Полистовского заповедника.
Программа мероприятия: