Культура

Изборский фестиваль поэзии «Славянское поле» посвятят 80-летию Победы

Фестиваль поэзии «Славянское поле» состоится в Изборске 2 августа и будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Беседка» рассказала директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.

«Большинство мероприятий в этом году посвящены юбилею Великой Победы. Фестиваль "Славянское поле" продолжит эту традицию и будет посвящен подвигу наших предков», — рассказала Наталия Дубровская.

Она отметила, что фестиваль станет продолжением литературного вечера, организованного председателем регионального отделения Союза писателей России Игорем Смолькиным в рамках выставки «Крепость».

В Изборской крепости также работает выставка «Победители», посвященная героям Великой Отечественной войны.

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«Мы гордимся подвигом наших предков и не забываем о современных героях, которые продолжают традиции мужества и патриотизма», — подчеркнула директор музея-заповедника.