Культура

Изборский музей-заповедник собирается установить рекорд по числу посетителей

Изборский музей-заповедник ожидает рекордное количество посетителей. С начала года музей уже насчитал 178 тысяч гостей. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Беседка» рассказала директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.

«С начала года музей-заповедник посетили 178 тысяч человек. В прошлом году общее число гостей составило 540 тысяч, и эта цифра продолжает расти», — рассказала Наталия Дубровская.

Она отметила, что музей-заповедник входит в проект «Серебряное ожерелье России», и с каждым годом количество туристов увеличивается. Успех музея-заповедника — результат работы всех сотрудников, подчеркнула директор.