Культура

Выставка из Изборска откроется в Крыму в День России

12 июня в Музее-заповеднике «Судакская крепость» откроется выставка пейзажей Александра Крылова «Непобедимая красота» из собрания Государственного музея-заповедника «Изборск», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Александр Крылов (родился 23 июля 1945 года в городе Пушкин Ленинградской области) – заслуженный художник России, академик Российской академии художеств, искусствовед, профессор кафедры живописи и композиции, руководитель мастерской церковно-исторической живописи в Санкт-Петербургской академии художеств имени И. Е. Репина, член Санкт-Петербургского отделения Союза художников РФ, участник многих отечественных и зарубежных персональных и сборных выставок.

В работах художника запечатлены древние города России – Псков, Изборск и Великий Новгород, памятники архитектуры, величие и красота русской природы.

В своей художественной и педагогической деятельности Александр Крылов стремится сохранить памятники русской культуры, показать ученикам красоту древнерусского искусства. Художник личным примером воспитывает современных молодых людей для профессионального познания богатейшего национального наследия. В фондах Государственного музея-заповедника «Изборск» хранится большая коллекция работ мастера.