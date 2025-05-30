Культура

От старинных псковских песен до романсов Георгия Свиридова: «Михайловское» приглашает на День России

Большую двухдневную программу к Дню России подготовили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, сегодня, 12 июня, жители и гости региона смогут побывать на двух костюмированных интерактивных экскурсиях в музейном комплексе, расположенном в деревне Бугрово Пушкиногорского района.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Первую из этих экскурсий будут проводить в 12.00 и в 14.00 в музее «Пушкинская деревня» — типологическом псковском крестьянском подворье пушкинской поры. Называется интерактив «Крестьянская доля на широком поле». Его участникам представят будний день крестьянина, жившего в первой половине XIX столетия — с его повседневными заботами, приметами и даже песнями, какие пели на Псковщине. Гостей музея научат обрабатывать лён и молотить зерно. Разговор при этом, — особо отметили в «Михайловском», — будет особенно колоритным, потому как пойдёт на псковском диалекте.

Вторую театрализованную экскурсию назвали «В гостях у мельника». Это рассказ о житье-бытье работников, обслуживающих водяные мельницы в пушкинское время. Из первых уст — от самого мельника и его жены — участники программы узнают много интересного и нового для себя: и об устройстве кормилицы-мельницы, и о том, как печь хлеб, а заодно — о деревенских обычаях той поры. В «Музее-мельнице в деревне Бугрово» всех желающих ждут к 13.00 и к 15.00.

Также сегодня в «Зелёной гостиной» дома-музея Осиповых и Вульфов в мемориальной усадьбе «Тригорское» дадут концерт-лекцию «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу». Романсы А.Е. Варламова, М.И. Глинки, Н.А. Римского-Корсакова, Г.В. Свиридова, И.И. Шварца на стихи А.С. Пушкина. исполнят Эдуард Банько (тенор) и Максим Жайворонок (фортепьяно). Начало музыкально-литературной программы в 16.00.

А завтра, 13 июня, в музейном комплексе в деревне Бугрово будут играть «Деревенского Пушкина». «Эта фольклорная программа, — рассказали в заповеднике, — в основе своей была разработана более десяти лет назад, но и по сей день пользуется особым спросом у гостей «Михайловского». Сценарий «Деревенского Пушкина» написан по воспоминаниям крестьян о «зуёвском барине Ляксандре Сяргэиче», и богато расцвечен как стихами Пушкина, так и старинными псковскими песнями и инструментальными наигрышами, другим этнографическим материалом, постоянно варьирующимся». Начало программы 13 июня в 16.00.

Подробности о событиях праздничной программы, подготовленной в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» к Дню России, можно уточнить на официальном сайте учреждения или по телефонам экскурсионной службы.

Напомним, что вчера, в канун Дня России, в Пушкинском заповеднике прошла патриотическая акция «Дорога к Пушкину — наша общая дорога!»