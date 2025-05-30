Псковский музей приглашает на чаепитие в усадьбе Н.А. Римского-Корсакова

Псковский музей организует поездку в деревню Вечаша, которая пройдёт завтра, 14 июня. Все желающие посетят сохранившуюся усадьбу великого композитора Н.А.Римского-Корсакова, в которой он создавал свои знаменитые оперы – «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Царская невеста» и «Ночь перед Рождеством». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском музее-заповеднике.
Видео: Псковский музей-заповедник/ Telegram-канал
В программе поездки:
Отправление состоится завтра, 14 июня, в 10:30. Для участия обязательна предварительная запись по телефону +78112663311.