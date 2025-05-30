Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
нейросети для предпринимателей
Ансамбль «1703» на «Лавандовой ночи»
Баня «Гельдт» уходит в отпуск
Господин Рейтингомер
Что делать При укусе клеща
Ансамбль на террасе «Покровского»
Псковская область 80-летие Победы
Правила электробезопасности
ПЛН 25 лет
Задержание ректора ПсковГУ
Лев в клетке
Новая веха профсоюзов
Легкая кухня Ягодный пудинг
Агростартапы Псковской области
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
 
 
 
ещё Культура 30.05.2025 10:130 Глеб Травин — «кругостранное» путешествие на велосипеде. «Разговоры о важных». ВИДЕО 13.06.2025 13:400 Псковский музей приглашает на чаепитие в усадьбе Н.А. Римского-Корсакова 12.06.2025 16:400 Праздничный концерт ко Дню России проходит в псковском Зелёном театре 12.06.2025 15:260 Открыть тайны сюжетов японской гравюры предлагают псковичам 12.06.2025 14:210 Объявлен призовой фонд псковского фестиваля «Хельга» в Выбутах 12.06.2025 13:370 Фотовыставка географического общества открылась в Пскове ко Дню России
 
 
 
Самое популярное 11.06.2025 09:396 Массовый технический сбой произошел у операторов в Псковской области 08.06.2025 19:000 В России вступил в силу запрет на глухие заборы между соседями в СНТ 10.06.2025 15:127 Льва Шлосберга* отправили в изолятор временного содержания 08.06.2025 22:403 Фотофакт: Над Псковом нависла необычная грозовая туча 09.06.2025 10:291 В Пскове кроссовер вылетел с дороги и врезался в световую опору, водитель в реанимации
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Псковский музей приглашает на чаепитие в усадьбе Н.А. Римского-Корсакова

13.06.2025 13:40|ПсковКомментариев: 0

Псковский музей организует поездку в деревню Вечаша, которая пройдёт завтра, 14 июня. Все желающие посетят сохранившуюся усадьбу великого композитора Н.А.Римского-Корсакова, в которой он создавал свои знаменитые оперы – «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Царская невеста» и «Ночь перед Рождеством». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском музее-заповеднике. 

Видео: Псковский музей-заповедник/ Telegram-канал

В программе поездки: 

  • Прогулка по усадебному парку. 
  • Экскурсия по дому-музею. 
  • Посещение усадьбы Любенск. 
  • Выставка гобеленов «Из нити сотворенный мир», созданных художниками Яновыми (г. Луга).
  • Чаепитие в русском стиле. 

 Отправление состоится завтра, 14 июня, в 10:30. Для участия обязательна предварительная запись по телефону +78112663311.
 

Теги: #псковский музей заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
12 июня мы отмечаем государственный праздник. Знаете ли вы, как он называется?
В опросе приняло участие 249 человек
13.06.2025, 14:400 На Земле началась вторая за сутки магнитная буря 13.06.2025, 14:200 Всероссийский хоровой фестиваль им. М.Ф. Гривского: программа с 13 до 15 июня 13.06.2025, 14:120 «Семейные ценности»: Свадебные тренды-2025. ВИДЕО 13.06.2025, 14:000 Мода на натуральность и традиции: псковичам назвали современные свадебные тренды
13.06.2025, 13:400 Псковский музей приглашает на чаепитие в усадьбе Н.А. Римского-Корсакова 13.06.2025, 13:200 Опубликовали программу на вторую половину 29-й Международной встречи воздухоплавателей 13.06.2025, 13:110 «На пятой передаче»: Все о железнодорожных переездах. ВИДЕО 13.06.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Свадебные тренды-2025
13.06.2025, 12:590 «Хайпожоры»: «ВКонтакте» vs Telegram и жуткие бабки. ВИДЕО 13.06.2025, 12:460 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: Все о железнодорожных переездах 13.06.2025, 12:400 Эногастрономическая ярмарка «Виноград» пройдёт в Пскове с 27 июня до 6 июля 13.06.2025, 12:360 И полетели!
13.06.2025, 12:320 29-я Международная встреча воздухоплавателей. ФОТОРЕПОРТАЖ 13.06.2025, 12:200 «Клубничная» луна взошла в День России над Псковом 13.06.2025, 12:100 Большинство некурящих псковичей требуют запретить продажу электронных сигарет - опрос 13.06.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: «ВКонтакте» vs Telegram и жуткие бабки
13.06.2025, 11:400 «Семейные ценности»: Свадебные тренды-2025 13.06.2025, 11:300 Эксперт предупредил о возможности переплаты при пользовании кассой самообслуживания 13.06.2025, 11:200 Глава администрация города Великие Луки провёл встречу с чемпионами России по воздухоплавательному спорту 13.06.2025, 11:000 «На пятой передаче»: Все о железнодорожных переездах
13.06.2025, 10:400 Стала известна программа второго дня Псковской парусной регаты 13.06.2025, 10:200 «Хайпожоры»: «ВКонтакте» vs Telegram и жуткие бабки 13.06.2025, 10:000 Хоровой фестиваль имени Гривского стартует в Пскове 13 июня 13.06.2025, 09:470 Утренний полёт отменили на встрече воздухоплавателей в Великих Луках
13.06.2025, 09:400 Роспотребнадзор рассказал о пользе окрошки 13.06.2025, 09:200 Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» стартует в Изборске 13.06.2025, 09:000 Юрист рассказал, как избавиться от назойливых звонков по телефону 12.06.2025, 22:280 XXI Псковская парусная регата открылась в День России
12.06.2025, 22:000 Пластический хирург рассказал о борьбе с гигантомастией у женщин 12.06.2025, 21:400 В псковском УФССП состоялась церемония награждения и присяги нового сотрудника 12.06.2025, 21:280 Водитель Nissan погиб в результате опасного разворота и столкновения с ВАЗ в Великолукском районе 12.06.2025, 21:220 Стартовал юбилейный фестиваль «На страже мира. Луки на Ловати»
12.06.2025, 21:200 Опубликован график приема клещей на исследования на праздниках в Псковской области 12.06.2025, 21:000 Ордены Дружбы и «Родительская слава» вручили в правительстве Псковской области 12.06.2025, 20:400 Михаил Ведерников: Мы живем в стране с тысячелетней историей и уникальным наследием 12.06.2025, 20:340 Единороссы начали подготовку к выборам в муниципалитетах Псковской области
12.06.2025, 20:200 Уволившегося сотрудника псковской организации вынудили компенсировать затраты на обучение 12.06.2025, 20:200 Наталья Федорова: Россия – это мы 12.06.2025, 20:131 Великолучанка понесла уголовную ответственность за плевок в судью 12.06.2025, 20:090 Аэростаты подняли в небо над Великими Луками огромный триколор. ФОТО
12.06.2025, 19:500 «Три мудреца»: Где предел вертикали власти? ВИДЕО 12.06.2025, 19:331 Шоперы подарят активным участникам псковского фестиваля «Вики-фест» 12.06.2025, 19:130 29-я Международная встреча воздухоплавателей торжественно открылась в Великих Луках  12.06.2025, 19:000 Опубликован клип на гимн псковского фестиваля «Добрый рок»
12.06.2025, 18:400 Круглый стол к 30-летию возрождения храма Невского состоялся в Пскове  12.06.2025, 18:271 Псковские коммунисты отложили разбирательство по факту нарушений постановления бюро обкома 12.06.2025, 18:200 Забег с дресс-кодом провели на псковской набережной в День России 12.06.2025, 17:560 Полиция нашла двух выживших после крушения самолета в Индии
12.06.2025, 17:450 До +22 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 13 июня 12.06.2025, 17:250 Автоколонна участников 29-й встречи воздухоплавателей прибыла в Великолукскую крепость 12.06.2025, 17:110 Власти Великих Лук поздравили горожан с Днем России 12.06.2025, 16:530 Судьями Псковского областного суда назначены Владимир Борщ и Виктория Федорова
12.06.2025, 16:400 Праздничный концерт ко Дню России проходит в псковском Зелёном театре 12.06.2025, 16:370 Фотофакт: Зацеперы замечены на городском автобусе в Пскове 12.06.2025, 16:250 Завершён монтаж сцены для хорового фестиваля имени Гривского в Псковском кремле 12.06.2025, 16:050 «Собственной персоной»: Лидер «Яблока» Николай Рыбаков о политической оппозиции в современной России. ВИДЕО
12.06.2025, 15:540 Четыре сотрудника псковского «Горводоканала» удостоены наград Минстроя РФ 12.06.2025, 15:450 Пусть Россия процветает, а её народ живет в мире и достатке — Александр Козловский 12.06.2025, 15:260 Открыть тайны сюжетов японской гравюры предлагают псковичам 12.06.2025, 15:190 Дмитрий Мельников: Важным фактором при планировании детей является рост доходов
12.06.2025, 15:040 Путин присвоил звание Героя Труда главе «Изборского клуба» Александру Проханову 12.06.2025, 14:470 На месте крушения самолета в Индии обнаружили 60 тел 12.06.2025, 14:430 Николай Рыбаков: Мне не нравится, что в России у людей пенсия 160 долларов 12.06.2025, 14:380 У екатеринбуржца списали долги его полного тезки из Пскова
12.06.2025, 14:270 Гендиректор компании «Россети Северо-Запад» поздравил псковичей с Днем России 12.06.2025, 14:210 Объявлен призовой фонд псковского фестиваля «Хельга» в Выбутах 12.06.2025, 14:140 Десятки байкеров и автолюбителей проехали колонной по Пскову в День России 12.06.2025, 13:551 Псков может лишиться права стать столицей Ганзейского союза в 2033 году
12.06.2025, 13:370 Фотовыставка географического общества открылась в Пскове ко Дню России 12.06.2025, 13:240 Николай Рыбаков: Люди перестали верить в выборы, как в институт, влияющий на политические решения 12.06.2025, 13:190 Лагерь реконструкторов разбивают на площадке фестиваля «Исаборг» в Изборске 12.06.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Где предел вертикали власти?
12.06.2025, 13:000 Андрей Козлов: Речи о дополнительных мерах поддержки аграриев пока не идет 12.06.2025, 12:560 Журналиста радиостанции ПЛН FM Ульяну Лаблюк наградили дипломом ФСИН России 12.06.2025, 12:390 Момент ДТП на перекрёстке улиц Коммунальной и Народной в Пскове попал на видео 12.06.2025, 12:300 Пассажирский самолет потерпел крушение в Индии
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru