Культура

Псковский музей приглашает на чаепитие в усадьбе Н.А. Римского-Корсакова

Псковский музей организует поездку в деревню Вечаша, которая пройдёт завтра, 14 июня. Все желающие посетят сохранившуюся усадьбу великого композитора Н.А.Римского-Корсакова, в которой он создавал свои знаменитые оперы – «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Царская невеста» и «Ночь перед Рождеством». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Видео: Псковский музей-заповедник/ Telegram-канал

В программе поездки:

Прогулка по усадебному парку.

Экскурсия по дому-музею.

Посещение усадьбы Любенск.

Выставка гобеленов «Из нити сотворенный мир», созданных художниками Яновыми (г. Луга).

Чаепитие в русском стиле.

Отправление состоится завтра, 14 июня, в 10:30. Для участия обязательна предварительная запись по телефону +78112663311.

