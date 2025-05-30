Культура

Пушкинист и контр-адмирал из Гатчины стал первым участником Михайловских Пушкинских чтений-2025

Первую заявку о намерении участвовать в Михайловских Пушкинских чтениях получили организаторы этой традиционной, с более чем 70-летней историей, научной конференции в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Портрет Пушкина работы Петра Оссовского (1999). Из фондов «Михайловского»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, первая заявка поступила от давнего соратника музея-заповедника, постоянного участника научных конференций в «Михайловском» Геннадия Антонова из города Гатчины.

«Геннадий Николаевич впервые принял участие в михайловских чтениях в 2004 году и с тех пор не перестаёт удивлять музейщиков и литературоведов, — рассказали в службе информации музея. — Контр-адмирал, доктор технических наук, моряк-подводник и ракетчик, «военная косточка» и… неутомимый исследователь рукописей Пушкина в той их части, где поэт «впадает в море». Много лет подряд контр-адмирал методично докладывает на наших чтениях о своих изысканиях, уточняя детали, которые никакому искусствоведу «сухопутным» взглядом не заметить. Только человек с огромным опытом морских походов по всему миру может, например, по тому, как «обточена» ветрами скала и как искривлены кроны деревьев, определить преобладающие направления и силу воздушных потоков. И вслед за этим точно сказать, какое побережье — Крым или Балтия — запечатлелось в абсолютной зрительной памяти Пушкина, а потом и в его рисунке. Только влюблённый в море исследователь может заметить, что в некоторых случаях поэт вычёркивает слова в черновике замкнутой кривой линией, по форме напоминающей силуэт лодочки. И задаться вопросами: не случайно ли? и если не случайно, то в каких случаях? — и отыскать-таки закономерность!»

Перу Геннадия Антонова принадлежит несколько книг о Пушкине, отметили в музее-заповеднике. Одна из них, например, «Пушкин и флот», вышедшая под эгидой Пушкинской комиссии РАН. Ещё одна — «Морские рисунки в графике Пушкина». В ней есть главы о морских пейзажах и о кораблях в рукописях поэта, а ещё — об именитых и безвестных моряках, которых поэт знал и чьи лица нарисовал в черновых тетрадях. «Вот адмирал Шишков, незаслуженно обиженный журналистами, — комментирует эти беглые портреты сам Геннадий Антонов. — Вот адмирал, граф Мордвинов, первый морской министр России, нам, в основном, известный тем, что единственный не поставил свою подпись под смертным приговором декабристам. Вот блестящий, мужественный адмирал Грейг — тот самый кэп Грейг, с которым однажды поэт пьянствовал три дня на Чёрном море… Не встретились бы эти люди на пути Пушкина, и Пушкин был бы другим».

На нынешних августовских чтениях исследователь намерен доложить о собранных им в процессе работы над своей пушкинианой 45 конволютах и аллигатах. «Каждый конволют объёмом свыше двухсот, а аллигаты — до ста пятидесяти листов, и память уже не в силах удержать все собранные в них материалы о, около, вокруг и после Пушкина», — рассказывает Геннадий Антонов и добавляет, что библиографическую опись своего собрания замыслил давно, но выполнил задуманное аккурат к юбилею поэта. Этот труд — как и всякая библиографическая работа, когда ею занимается вдумчивый и владеющий научным инструментарием исследователь — принес свои «бонусы», и некоторые новые выводы и обобщения «по части географии, истории и персоналий» Геннадий Антонов намерен представить в своём докладе, — анонсировали в «Михайловском».

В музее также напомнили, что название предстоящих августовских Михайловских Пушкинских чтений в этот раз непривычно длинное — три строки из написанного здесь же, в псковском имении, и при жизни не публиковавшегося стихотворения Пушкина «Всё в жертву памяти твоей…» (1825): «...И голос лиры вдохновенной... / И славы блеск, и мрак изгнанья, / И светлых мыслей красота...».

Традиционная конференция приурочена к 201-й годовщине приезда поэта в родовое Михайловское, в так называемую северную ссылку и состоится 21 и 22 августа. Подробнее о ней (даты трансфера для иногородних участников, форма заявки, требования к текстам докладов и сообщений, которые необходимо представить для публикации, проч., проч.) можно узнать на официальном сайте музея.