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Культура

Скульптурный портрет главного пушкинского зайца экспонируют в музее-усадьбе «Петровское»

15.06.2025 17:00|ПсковКомментариев: 0

Скульптурное изображение легендарного зайца, перебежавшего дорогу Пушкину, можно увидеть на выставке в музее-усадьбе Ганнибалов «Петровское» в составе Государственного Пушкинского заповедника.

Александр Великанов. Скульптура зайца (2000). Из фондов «Михайловского»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта фигура была первоначально задумана для памятника косому, спасшему поэта от куда большего наказания, нежели михайловское изгнание — может быть, даже от каторги. Как известно, в декабре 1825 года ссыльный Пушкин, в нарушение предписанного ему режима постоянного пребывания в родовом имении, решил ехать в столицу по поддельным документам. И даже выехал из Михайловского под именем Алексея Хохлова, крепостного своей тригорской соседки Прасковьи Осиповой вместе с её садовником Архипом Курочкиным.

«Но увидев зайца, перебежавшего дорогу лошадям, суеверный Пушкин велел поворачивать назад», — рассказали в заповеднике. — В 2000 году идею поставить памятник этому крестьянскому аналогу нашей чёрной кошки предложили замечательный российский скульптор Резо Габриадзе и классик современной литературы Андрей Битов. В итоге памятник получился другим: сейчас на том самом «заячьем месте» — за околицей Михайловского, неподалёку от озера Маленец — стоит гранитный верстовой столб. На столбе обозначено, что до этой точки «от Санкт-Петербурга 432 версты», а фигура зайца для несостоявшегося монумента, выполненная скульптором и сценографом Александром Великановым, вошла в состав научно-вспомогательного фонда музея».

В эти дни, уточнили в Пушкинском заповеднике, скульптуру зайца демонстрируют на выставке «История народа принадлежит поэту». Эту выставку подготовили и развернули к 26 мая — дню рождению поэта по старому стилю. Богатая фондовая экспозиция объединила в себе предметы и материалы из разных музейных коллекций, в том числе порядка сорока произведений живописи и графики, от первой половины XVIII века, и более двадцати книжных памятников, от последней четверти XVII столетия. Декоративно-прикладное искусство представлено здесь также весьма и весьма интересно — экспонатами от пушкинского времени и до наших дней.

Планируется, что выставка «История народа принадлежит поэту» будет работать в музее-усадьбе «Петровское» в составе Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» до конца декабря.

Источник: Псковская Лента Новостей
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