Культура

Директор музея-заповедника «Изборск» получила медаль от движения «Россия православная»

Общероссийское движение «Россия православная» вручило медаль «Благодатное небо» директору Государственного музея-заповедника «Изборск» Наталии Дубровской, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотография: музей-заповедник «Изборск»

В решении Центрального совета Общероссийского движения «Россия православная» о награждении сказано, что медаль вручена «в знак общественного признания и благодарности, за верность Отечеству, высокий профессионализм в музейном деле, сохранение исторического прошлого России, просветительскую деятельность, активное участие в духовно-нравственном патриотическом воспитании подрастающего поколения».