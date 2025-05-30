Виктор Лысюк: «Двойки» по ИЗО – это несправедливо

Задача школы – пробудить в ученике интерес, который поможет ему реализоваться в художественной сфере, считает заслуженный художник России, секретарь Союза художников России и председатель Псковского регионального отделения «Союза художников России» Виктор Лысюк в эфире программы «Грани развития» на ПЛН FM (102,6 FM).
Художник подчеркнул, что для дальнейшего развития, поступления в художественные образовательные учреждения необходимо пройти много ступеней.
«В академии сложно поступить, нужна подготовка. Нужно закончить художественное училище, нужно показать диплом, смотрят твои работы, конечно же, потом проходит конкурс профессиональных экзаменов. Академия художеств в Санкт-Петербурге - это всемирно известное учреждение, и со всего мира туда едут. К сожалению, сейчас там платное обучение. Сейчас в академии одни девчонки учатся. Мужчины сейчас в силу обстоятельств должны думать в первую очередь о куске хлеба, а художник - это личность творческая, а это очень зыбкая материя», – заключил Виктор Лысюк.