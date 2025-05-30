Виктор Лысюк: Искусство – важная составляющая формирования человека

Без приобщения к искусству человек развивается однобоко. Таким мнением поделился заслуженный художник России, секретарь Союза художников России и председатель Псковского регионального отделения «Союза художников России» Виктор Лысюк в эфире программы «Грани развития» на ПЛН FM (102,6 FM).
Он подчеркнул, что в Пскове имеется достаточно хорошая начальная ступень художественного образования.
«У нас есть детская школа искусств, художественная школа, где дети получают начальные навыки общения с искусством. У нас есть колледж, есть отделение дизайна в Псковском государственном университете. Этого маловато, так как не хватает средней ступени, художественного училища, но имеем, что имеем», – уточнил Виктор Лысюк.