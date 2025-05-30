Культура

Новый концерт «Галереи-джаз» состоится в Пскове 26 июня

Концерт эстрадно-джазового оркестра Псковской области состоится в историческом пространстве Поганкиных палат 26 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В этом году программа «Галерея-джаз» посвящена мастерам джазовой музыки, чьи имена навсегда вписаны в историю этого уникального музыкального направления.

«Вечер представляет собой тщательно подобранную подборку произведений, отражающих богатое наследие джазовой классики. В программе – инструментальные композиции и вокальные номера, отражающие различные направления и эпохи развития джаза», - сообщили в музее.