Культура

Выставка аналоговой фотографии Александра Земскова откроется в Пскове

Открытие выставки аналоговой фотографии Александра Земскова состоится в Центральной городской библиотеке Пскова 20 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

На выставке представят более 20 работ в жанре фотоэссе. Выставку предоставила вдова фотографа – Лидия Земскова.

«Тончайший пейзажист, умеющий передать неуловимые нюансы движения света, он также представлял безупречное владение композиционными решениями. Его работы имеют свой ритм, последовательность и логику», - отметила искусствовед Ольга Кошелькова.

«Черно-белая пленочная фотография Александра Земского медленно и неотвратимо завораживает зрителя, соприкасаясь с глубинами его души, освобождая её и заставляя видеть потаённую эстетику скрытых эмоций и представлений. Фотограф с неумолимой жесткостью серьёзного художника утоляет жажду душевного покоя. Александр Земсков много путешествовал по европейским столицам: Париж, Рим, Стокгольм — калейдоскоп городов, поражающих воображение. Путешествие, как воздух необходимое в поисках красоты мира, всегда привлекало Александра», - добавили в библиотеке.