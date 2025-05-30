Культура

«Грани развития»: Художественное образование в Пскове в вопросах и ответах. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Грани развития», которая вышла в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) 17 июня.

Гость студии - заслуженный художник РФ, секретарь Союза художников России и председатель Псковского регионального отделения «Союза художников России» Виктор Лысюк.

Ведущая Анастасия Осипова поговорила с ним о художественном образовании в Пскове. Как оно изменилось за последние годы? Какие учебные заведения Виктор Лысюк рекомендует для юных талантов? На что обратить внимание, чтобы выявить талант у ребенка? Потеряет ли мир потребность в художниках с появлением искусственного интеллекта?