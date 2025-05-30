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Культура

Псковичей приглашают в путешествие по усадьбе Римского-Корсакова

18.06.2025 16:37|ПсковКомментариев: 0

5 июля Псковский музей-заповедник приглашает принять участие в путешествии по Вечаше. Гостей ждёт усадьба Николая Римского-Корсакова. Главная цель поездки – встретить Ивана Купалу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Всех желающих поучаствовать ждет погружение в атмосферу древнего славянского праздника – праздника огня и воды, молодости и любви. В рамках этого приключения можно узнать о силе целебных трав, научиться плести купальские венки, сыграть в старинные игры, и, конечно же, посоревноваться в прыжках через костер. 

 

Также в рамках тура пройдёт экскурсия по музею-усадьбе, прогулки по тенистым парковым аллеям к озеру и классическое русское чаепитие в духе XIX века. 

Сбор в субботу, 5 июня, в 10:30 у главного здания музея (улица Некрасова, 7), отправление на комфортабельном автобусе. Возвращение около 18:00.

Телефон для справок: +78112663311.

Источник: Псковская Лента Новостей
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