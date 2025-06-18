Культура

«Беседка»: На экскурсию с музеем! ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 18 июня.

Гость студии - начальник экскурсионной службы Псковского музея-заповедника Елена Матин. Ведущая Татьяна Иванова побеседовала с ней об экскурсионной деятельности музея.

Какие экскурсии предлагает псковичам и гостям региона экскурсионная служба музея? Какие из них пользуются наибольшей популярностью? Легко ли музей находит экскурсоводов? Насколько интересны для посетителей филиалы музея?