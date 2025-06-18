Культура

День открытых дверей проведёт псковский музей 22 июня

В воскресенье, 22 июня, Псковский музей-заповедник объявляет день открытых дверей в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотография: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города…» – эти слова были знакомы каждому советскому гражданину, и до сих пор россияне прислушиваются к ним с содроганием. 22 июня 1941 года стало началом великой трагедии.

В этот день в 14:30 пройдет сборная экскурсия по экспозиции. Экскурсия бесплатна, но количество место ограничено. Обязательна предварительная запись.

Место встречи: фойе главного здания Псковского музея (улица Некрасова, 7).

Телефон для записи: +78112663311.