Общество

Предпремьерный показ фильма «Семь вёрст до рассвета» могут организовать в Пскове

Предпремьерный показ фильма «Семь вёрст до рассвета» могут организовать в Пскове, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Губернатор встретился со съёмочной группой фильма «Семь вёрст до рассвета», посвященного подвигу Героя Советского Союза Матвея Кузьмина. С народным артистом России Фёдором Добронравовым, генеральным продюсером Мариной Селивановой и режиссером Александром Андреевым поговорили о том, как идут съёмки фильма и какие есть сложности.

«Команда попросила помочь с организацией подъезда к месту, где снимается фильм – проработаем этот вопрос.Также обсудили возможность организовать в Пскове предпремьерный показ», сказал губернатор.

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Поговорили и на личные темы. Фёдор Добронравов рассказал, что до этого был в Псковской области 9 лет назад, и за это время регион сильно преобразился. Особенно он отметил Печоры, которые никого не оставили равнодушным.

«Приятно услышать такую оценку со стороны! А в рабочих вопросах обязательно окажем всю необходимую помощь», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, что 14 февраля 1942 года Матвей Кузьмин в районе Малкинских высот в нескольких километрах от Великих Лук повторил подвиг Ивана Сусанина, выведя батальон 1-й горнострелковой дивизии немцев на засаду пулемётчиков 31-й отдельной курсантской стрелковой бригады. В ходе боя часть фашистов была убита, другие взяты в плен. Матвей Кузьмин погиб. 9 мая 1965 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

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Ранее ПЛН-ТВ подготовило видео в рамках проекта «Истфакт», в котором подробно отражена биография и подвиг Матвея Кузьмина.