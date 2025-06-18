Культура

Абрикосы будут раздавать на многонациональном празднике в псковском парке Строителей

Многонациональный праздник «Абрикос» пройдёт в парке Строителей в Пскове 21 июня. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил председатель псковской региональной общественной правозащитной организации «Армянская община "Урарту"», председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России» в Псковской области Меружан Вермишян.

Мероприятие организовано в рамках реализации проекта-победителя конкурса «Этнокультурное наследие Армении 2024».

Ожидается участие более 300 гостей. Вход свободный. Для посетителей предусмотрена программа живой музыки продолжительностью около трёх часов. Во время праздника детям и взрослым предложат аквагрим, а также каждому гостю подарят пакетик с абрикосами — символами праздника.

Организаторы пригласили музыкантов из Санкт-Петербурга, среди которых известные исполнители на традиционном инструменте — дудуке.

Начало праздника запланировано на 14:00, завершение — ориентировочно в 17:00.