В День памяти и скорби в Пскове пройдут бесплатные кинопоказы

В воскресенье, 22 июня, пройдет день открытых дверей в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». Также с 11:00 до 18:00 в пространстве экспозиции состоятся кинопоказы советских художественных фильмов о Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Изображения: Псковский музей-заповедник
К показу представлены следующие фильмы:
Гостей ждут в главном здании Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7).
Вход свободный.