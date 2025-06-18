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В День памяти и скорби в Пскове пройдут бесплатные кинопоказы

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В воскресенье, 22 июня, пройдет день открытых дверей в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». Также с 11:00 до 18:00 в пространстве экспозиции состоятся кинопоказы советских художественных фильмов о Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника. Изображения: Псковский музей-заповедник К показу представлены следующие фильмы: «Небесный тихоход» (1945), режиссёр С. Тимошенко;

«Аты-баты шли солдаты» (1976), режиссёр Л. Быков;

«Судьба человека» (1959), режиссёр С. Бондарчук;

«На войне как на войне» (1968), режиссёр В. Трегубович;

«Жажда» (1959), режиссёр Е. Ташков. Гостей ждут в главном здании Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7). Вход свободный.