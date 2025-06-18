Культура

«Беседка»: О Горожанской экспедиции и проекте «Создатели истории». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 20 июня.

Гость студии - руководитель Псковской областной археологической экспедиции Александр Михайлов.

Археологический сезон в Псковском регионе в разгаре. На каких территориях сосредоточены усилия археологов в этом году? Почему выбраны именно эти территории? Для чего археологам нужны волонтеры и возрожденный студенческий археологический кружок? В чем суть проекта «Создатели истории. Познавательное путешествие в мир древней Руси»? В чем уникальность поселения у деревни Горожане? Как сделать его точкой притяжения для местных жителей и туристов и почему это так важно? Ведущий - Олег Добрынин.