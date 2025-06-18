Культура

Студенты из «Репинки» работают на пленэрах и в усадебных интерьерах Пушкинского заповедника

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» началась учебная практика молодых художников — студентов Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств, будущих живописцев и графиков. Как рассказали в музее, в этом году писать псковские пушкинские места приехала группа общей численностью в 44 человека.

Фотография: Студенты-«репинцы» в интерьерах господского дома Осиповых и Вульфов (музей-усадьба «Тригорское»). Фото: Пушкинский заповедник

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в пресс-службе музея, студенты уже побывали на специально организованных для них экскурсиях в Святогорском монастыре, где похоронен поэт и другие представители рода Ганнибалов и Пушкиных, а также в мемориальных Михайловском, Тригорском, Петровском и в музейном комплексе в деревне Бугрово. Сейчас будущие живописцы и графики работают на пленэрах и в интерьерах усадеб, вызывая неизменный интерес многочисленных посетителей заповедника.

В «Михайловском» напомнили, что первая такая практика молодых художников-«репинцев» в псковских пушкинских местах состоялась без малого семьдесят лет назад — в 1957 году. Её инициаторами были легендарный директор Пушкинского заповедника Семён Гейченко и выдающийся российский художник-график, друг Гейченко и музея Василий Звонцов.

По итогам студенческой практики, которая в этом году продлится до конца июля, Пушкинский заповедник совместно с художниками и их преподавателями подготовит традиционную выставку «Первое впечатление», анонсировали в «Михайловском». Как планируется, большая экспозиция будет развёрнута в фойе большого театрально-концертного зала в музейном Научно-культурном центре (посёлок Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1).

Для многих молодых авторов эта выставка станет первой встречей с широкой зрительской аудиторией, подчеркнули в Пушкинском заповеднике, а её каталог — первой официальной печатной публикацией.