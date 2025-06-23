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Культура

Виктор Цой и группа «Кино» 35 лет назад дали свой последний концерт

24.06.2025 12:30|ПсковКомментариев: 0

35 лет назад музыкант Виктор Цой и группа «Кино» дали свой последний концерт. Легендарное 45-минутное выступление проходило в рамках музыкального фестиваля «МК» в «Лужниках». На территории спортивно-развлекательного комплекса собрались рекордные по тем временам 70 тысяч человек, многие занимали очередь еще с утра. 

Видео: КИНО Цоя / YouTube

Выйдя на сцену, Виктор Цой скромно поприветствовал зрителей: «Здравствуйте!». На концерте прозвучали главные хиты группы, в том числе «Хочу перемен!», «Звезда по имени Солнце» и «Пачка сигарет», пишет RTVI

В завершение выступления музыкант сказал: «Ну что ж, спасибо большое! На этом все это заканчивается, всего вам доброго. Я думаю, что летом мы запишем новый альбом, осенью появимся, в смысле начнем снимать новый фильм, а зимой, я думаю, вы все это увидите». 15 августа 1990 года Виктор Цой погиб. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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