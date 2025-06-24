Культура

Псковичей приглашают на мастер-класс по ботанической иллюстрации и лекцию «Съедобные дикоросы»

Псковичей и гостей города приглашают на мастер-класс по ботанической иллюстрации и лекцию «Съедобные дикоросы», которые пройдут в Изборске в рамках выставки «Портрет цветка и не только», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: Изборский музей

В Доме купца Белянина у всех желающих появится возможность познакомиться и пообщаться с Наталией Замятиной – известным художником, ботаником, провизором, агрономом Ботанического сада лекарственных растений Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, автором многочисленных книг и статей о дикорастущих растениях.

Мероприятия пройдут 28 июня в 12:00 по адресу: Изборск, улица Печорская, 39.