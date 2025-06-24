Культура

Гости Пушкинского заповедника смогут побывать на арт-экскурсии под сенью Михайловских рощ

В эти выходные, 28 и 29 июня, гости Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» могут побывать на поэтической арт-экскурсии «Под вашу сень, михайловские рощи…». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, эту поэтическую прогулку разработал и проведёт актёр театра «Русская антреприза» имени А. Миронова, лауреат международного конкурса «Овация», мастер художественного слова Михаил Драгунов.

Михаил Драгунов ведёт арт-экскурсию в мемориальной усадьбе «Михайловское». Фото: Пушкинской заповедник

На экскурсии, маршрут которой проходит по мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов, речь пойдёт о визитах поэта в его псковское родовое имение в разные периоды его жизни: выпускником-лицеистом в 1817 году, именитым сочинителем в 1835-м или «ссыльным невольником» двести лет назад, в 1824-м. Основу арт-прогулки, ожидаемо, составляют, стихи Пушкина, написанные в Михайловском.

В музее особо отметили, что экскурсии Михаила Драгунова пользуются большой популярностью как у местных жителей, так и у туристов. В активе актёра более двадцати очень разных программ по усадьбам «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское». Среди первых, например, — арт-экскурсии «Домовому» (памяти легендарного послевоенного хранителя здешних мест С.С. Гейченко), «Пир» (по произведениям задуманным и написанным в Михайловском), «После марша и ночной атаки… Пушкина читали наизусть» (к годовщине освобождения Пушкинского Заповедника и Пушкиногорского района от фашистских захватчиков в 1944 году), многие другие. В регулярном парке мемориального «Петровского» актёр ведёт разговор о Ганнибалах («Под сенью дедовских лесов…»), а, например, маршрут экскурсии «Я помню чудное мгновенье…» проходит по парку Тригорского, и здесь Михаил Драгунов предстаёт перед своими слушателями и зрителями в образе приятеля Пушкина, дерптского студента Алексея Вульфа.

Сеансы экскурсий «Под вашу сень, михайловские рощи…» 28 и 29 июня в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» начинаются в 12.15, 14.15 и в 16.15, однако, как показывает опыт, не исключено, что понадобятся и дополнительные, поэтому музей и актёр открыты для заявок и переговоров.

Напомним, что в день 250-летия матери Пушкина, Надежды Осиповны Пушкиной (урождённой Ганнибал) состоялась премьера арт-экскурсии Михаила Драгунова «Прекрасная креолка».