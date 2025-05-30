Культура

Первой арт-экскурсией этого лета в «Михайловском» станет рассказ о прекрасной креолке

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» и актёр Михаил Драгунов приглашают всех желающих на новые арт-экскурсии по усадебным садам и паркам.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, цикл поэтических прогулок с известным актёром в этом году решили начать с премьеры — поэтической программы «Прекрасная креолка». Новую работу, как легко догадаться, Михаил Драгунов подготовил к 250-летию рождения матери поэта. Именно Надежду Пушкину, урождённую Ганнибал, современники называли прекрасной креолкой, отмечая таким образом и не самое обычное происхождение от знаменитого «царского арапа», и унаследованную от деда, Абрама Ганнибала, смуглую южную красоту.

Портрет матери поэта Н.О. Пушкиной (1775—1836) с миниатюры художника Ксавье де Местра можно увидеть в доме-музее А.С. Пушкина в мемориальной усадьбе «Михайловское»

«Откуда у Надежды Осиповны появилась «привычка к перемене мест», какими были отношения этой необычной женщины и её гениального сына, почему поэт сокрушался «о кратком времени материнской нежности» — обо всём этом мы поговорим на поэтической прогулке», — анонсирует свою работу сам артист.

В «Михайловском» особо отметили, что что арт-экскурсии Михаила Драгунова неизменно проходят с большим успехом. Актёр уже представлял в музее многие и многие программы, основанные на стихах и письмах Пушкина, воспоминаниях современников поэта, прозаических сочинениях и записках легендарного музейщика, первого послевоенного директора святогорского «Пушкинского уголка» С.С. Гейченко, по другим материалам. Среди арт-экскурсий Михаила Драгунова — «Я помню чудное мгновенье…» по парку усадьбы «Тригорское», «Пир» (по произведениям Пушкина, задуманным и написанным в Михайловском), «В надежде славы и добра...» (о взаимоотношениях первого русского поэта и двух российских императоров — Александра I и Николая I, а также, — шире, — о взглядах Пушкина на власть и на историю России), «Тебе певцу, тебе герою...» (о кумире и адресате стихов Пушкина, Денисе Давыдове, к 240-летию со дня рождения поэта-гусара), «Журавли» (памяти Гейченко и его друзей — соратников музея, тоже воинов Великой Отечественной: художника Василия Звонцова, поэта Михаила Дудина), — всего более двадцати названий.

«Арт-экскурсионный портфель» Михаила Драгунова очень богат, разнообразен и, главное, постоянно пополняется новыми разработками, — особо отметили в «Михайловском». — К тому же актёр великолепно владеет своей слушательской аудиторией. Прогулки с ним пользуются большой популярностью у туристов и жителей Святогорья, и многие гости оставляют благожелательные отзывы о них, например, в социальных сетях, и признаются, что, побывав на одной из программ, решили посетить и вторую, и третью».

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» напомнили, что Михаил Драгунов — актёр театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, лауреат международного конкурса «Овация», мастер художественного слова. Арт-экскурсию «Прекрасная креолка» впервые он проведёт в день рождения Н.О. Пушкиной, 21 июня, а затем — 22 июня. Подробнее об этом событии (сеансы, маршрут и продолжительность прогулки, возрастные рекомендации для аудитории) можно найти на официальном сайте музея.