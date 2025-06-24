Культура

Арт-резиденция «Тавриды» открылась в Пскове

Первую арт-резиденцию проекта «Таврида» открыли сегодня, в День молодежи, на площадке креативного пространства «Лофт», сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по культуре Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по культуре Псковской области

В мероприятии приняли участие врио председателя комитета по молодежной политике Дмитрий Яковлев, первый заместитель председателя комитета по культуре Вера Алексеева, а также члены Молодежного совета при комитете по культуре и псковская молодежь.

Прямо из сердца арт-кластера «Таврида» в Крыму видео-привет переделала молодой сотрудник Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В.А. Каверина, член молодежного совета при Комитете по культуре Дарья Парфенова.

Символичным финалом открытия арт-резиденции стало закладывание посланий для потомков в капсулу времени. Ее вскрытие намечено через 30 лет.