Культура

«Михайловское» готовит к показу свои новые приобретения

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» вышли на финальный этап подготовки одной из главных выставок года — экспозиции «Первая встреча», в которую традиционно включают самые интересное из новых поступлений в музейные фонды.

Карманные часы, принадлежавшие Алексею Вульфу. Из новых поступлений в фонды «Михайловского».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в пресс-службе учреждения со ссылкой на главного хранителя музейных предметов Пушкинского Заповедника Дарью Плотникову, в новую экспозицию вошла лишь малая часть того, что было приобретено или передано в дар в фондовые коллекции в 2024 году. Пушкинский юбилейный год оказался весьма богатым в этом плане: в собрание поступило 717 предметов, имеющих историко-культурную, художественную ценность и музейное значение, причём некоторые из них имеют прямое отношение к ближайшему окружению поэта, — подчеркнула хранитель.

Так, впервые публике будут представлены карманные часы, которые принадлежали пушкинскому приятелю, «дерптскому студенту» Алексею Вульфу. Этот старинный, первой половины XIX века хронометр в комплекте с ключом, которым часы заводили, и футляром для них поступил в музей от Александра Вревского, представителя дворянского рода Вульфов и Вревских.

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Напомнив о других мемориях, поступивших в музей от семьи Вревских как в течение последнего календарного года, так и ранее, Дарья Плотникова особо отметила, что подавляющее большинство этих вещей сегодня составляют основу постоянных экспозиций в музеях-усадьбах «Михайловское» и «Тригорское». Хранитель ещё раз выразила сердечную признательность Александру Вревскому и членам его семьи за деятельное участие в сохранении семейных реликвий и их передаче в состав Музейного фонда Российской Федерации.

В новой экспозиции, добавили в музее, также будет представлено несколько книжных памятников, среди которых есть издания пушкинского времени. Выбраны к показу и великолепные образцы изобразительного искусства. Часть из них — художественные свидетельства того, как выглядели псковские пушкинские места в 1950—1960 годы, другие выполнены уже в нашем XXI веке. Особый раздел выставки — иллюстрации к произведениям Пушкина.

Коринна Претро. Воронич. Поздняя осень (1995). Из новых поступлений в фонды «Михайловского».

Будут представлены на выставке «Первая встреча» и недавние поступления в другие коллекции Пушкинского Заповедника (фотонегафонд, собрание старых открыток) отметили в музее.

Сейчас в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в Научно-культурном центре Пушкинского Заповедника (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), завершают монтаж новой экспозиции, а также работу над каталогом выставки. Планируется, что откроют «Первую встречу» для посетителей уже на следующей неделе, 3 июля.