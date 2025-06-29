Культура

Мастерица из Псковской области представила регион на конкурсе «Русь мастеровая»

Мастерица из Псковской области Зинаида Петрова представила регион на XVI Всероссийском конкурсе народных мастеров «Русь мастеровая» в Ижевске, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по культуре Псковской области.

Фотографии: комитет по культуре Псковской области

Зинаида Петрова — опытный мастер, окончила Российский университет традиционных художественных промыслов и в настоящее время является педагогом Псковского областного колледжа искусств.

С 27 по 30 июня она принимала участие в образовательных программах, а в финале выполнила конкурсную работу. Для всех номинаций единой темой стала — «Защитники Отечества, семьи, малой Родины».



Зинаида Петрова представила на конкурс декоративные панно, на которых изобразила три основных образа защитников, сыгравших ключевую роль в древней, духовной и современной истории Псковской области.

Центральной частью триптиха стало изображение Александра Невского на фоне Псковского кремля. Левую часть она посвятила Богородице и святой княгине Ольге, а правую — современному облику защитника в лице воина-десантника и бойца СВО на фоне памятника погибшим бойцам 6-ой роты.

«Было очень интересно ознакомиться с культурой и искусством Удмуртской Республики, пообщаться с опытными мастерами из различных регионов страны и впечатлиться богатством и разнообразием промыслов», — поделилась впечатлениями Зинаида Петрова.