Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Бизнес В Великих Луках
нейросети для предпринимателей
Псковская область 80-летие Победы
Что делать При укусе клеща
Жить в Атмосфере
Легким десертам — легкая сметана
Псков Летние террасы
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
Агростартапы Псковской области
ТОС инструкция применения
Задержание ректора ПсковГУ
Легкая кухня Ягодный пудинг
Лев в клетке
Рай В шалаше
 
 
 
ещё Культура 29.06.2025 13:200 СОБЫТИЕ: Фестиваль «Довмонт Псковский 2025» 30.06.2025 15:420 Выставка японской гравюры «Картины изменчивого мира...» в Пскове продлена до конца лета 30.06.2025 15:230 Стартовал всероссийский конкурс-пленэр «Псковские были» 30.06.2025 15:210 Мисс Великие Луки-2022 победила на чемпионате Петербурга по бальным танцам 30.06.2025 15:050 Мастерица из Псковской области представила регион на конкурсе «Русь мастеровая» 30.06.2025 14:330 Три детских погребения исследовали псковские археологи около Изборска
 
 
 
Самое популярное 24.06.2025 12:420 Двухлетнего ребенка швырнули головой об пол в аэропорту Шереметьево 25.06.2025 14:338 Жизнь без мобильного интернета: проверка на прочность 26.06.2025 08:320 Сотрудники ПсковГУ рассказали, что перечисляли часть зарплаты Наталье Ильиной 24.06.2025 15:541 Интерактив: Вандалы рушат исторические стены? 29.06.2025 18:071 Депутат Госдумы Константин Затулин попал в ДТП в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Мисс Великие Луки-2022 победила на чемпионате Петербурга по бальным танцам

30.06.2025 15:21|ПсковКомментариев: 0

Мисс Великие Луки-2022 Анастасия Сапожникова стала победителем традиционного крупнейшего летнего Pro Am турнира по бальным танцам Санкт-Петербурга White Nights Ball-2025, который состоялся в бальном зале Corinthia Hotel 28 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей представители танцовщицы. 

Вместе со своим партнером Дмитрием Ивановым, под руководством тренеров Павла Голубева и Юлии Барабаш Анастасия  Сапожникова стала победителем и получила золотую медаль в категории International Latin Bronze Open 4D.

«Традиционно турнир собирает лучшие Pro-Am пары. Соревнования прошли по разным танцевальным стилям, а оценивать выступления участников пригласили высококвалифицированное жюри — самые известные и титулованные эксперты российского и мирового танцевального сообщества. White Nights Ball – это не только грандиозный турнир, но и возможность заявить о себе, чем и воспользовалась первая красавица Великих Лук!» - рассказали представители танцовщицы. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
С 1 июля повышаются тарифы на ЖКУ. Какая часть от вашей зарплаты уходит на их погашение?
В опросе приняло участие 18 человек
30.06.2025, 16:170 Свыше двух десятков деревень Псковского района остались без электричества 30.06.2025, 16:140 Т1 Интеграция: Замена импортных ИТ-решений не решает технологических задач 30.06.2025, 16:120 До +24 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 1 июля 30.06.2025, 16:080 Антон Мороз: Без стройки нет развития
30.06.2025, 16:050 Три крупные утечки при запуске котельной ликвидируют в Пскове 30.06.2025, 16:030 На Дудя* завели дело по статье о неисполнении обязанностей иноагента 30.06.2025, 15:500 МВД предупредило семьи военных о новой схеме мошенничества 30.06.2025, 15:460 Молодые члены профсоюзов в Пскове путешествовали по станциям и катались на «Драконе»
30.06.2025, 15:420 Выставка японской гравюры «Картины изменчивого мира...» в Пскове продлена до конца лета 30.06.2025, 15:410 «ГорДозор»: Псковская растительность. ВИДЕО 30.06.2025, 15:400 Дерево упало во дворе на улице Школьной в Пскове 30.06.2025, 15:300 Антон Мороз: Обновлять деревья в Пскове нужно с учетом мнения профессионалов
30.06.2025, 15:230 Стартовал всероссийский конкурс-пленэр «Псковские были» 30.06.2025, 15:210 Мисс Великие Луки-2022 победила на чемпионате Петербурга по бальным танцам 30.06.2025, 15:190 Более 20 тысяч человек в Псковской области остаются без электричества 30.06.2025, 15:111 Траву в Пскове не косят из-за конфликта подрядчика с субподрядчиком — Борис Елкин
30.06.2025, 15:050 Мастерица из Псковской области представила регион на конкурсе «Русь мастеровая» 30.06.2025, 14:590 Власти введут новые госпошлины для мигрантов 30.06.2025, 14:570 Антон Мороз: Если взялся за работу, нужно делать ее хорошо 30.06.2025, 14:480 С 1 июля в Псковской области появятся министры
30.06.2025, 14:440 Две тысячи гектаров трасс магистральных энерготранзитов расчистят в Псковской и Новгородской областях 30.06.2025, 14:330 Три детских погребения исследовали псковские археологи около Изборска 30.06.2025, 14:310 Капремонт канализационного коллектора на Запсковье идёт по графику 30.06.2025, 14:280 Художественный фильм «Ровесник» покажут на псковском фестивале «Западные ворота»
30.06.2025, 14:230 Начинается видеотрансляция пресс-конференции с Антоном Морозом: Открытый разговор на острые темы 30.06.2025, 14:160 Продлевается перекрытие движения по улице Новоселов в Пскове 30.06.2025, 14:140 В июле в Псковской области ожидаются умеренная жара и регулярные дожди 30.06.2025, 14:060 На КАД пожилой псковский водитель стал пешеходом и погиб под колесами чужого автомобиля
30.06.2025, 14:020 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Лане-Мехикоормская десантная операция. ВИДЕО 30.06.2025, 13:470 Мошенник оформил на жительницу Великолукского района кредит 30.06.2025, 13:380 Фотофакт: Тополь упал в Летнем саду Пскова 30.06.2025, 13:360 Мошенники обманули жителей Псковской области под видом друзей
30.06.2025, 13:290 Верховный суд признал законным отказ в регистрации кандидата на пост главы Гдовского района 30.06.2025, 13:090 Поваленные деревья убирают сотрудники «Россетей» в Псковской области 30.06.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Разгул стихии, деньги за ребенка и время ли сейчас для веселья 30.06.2025, 13:030 Псковичи заняли второе место на первенстве по академической гребле в Беларуси
30.06.2025, 13:020 Собака и кошка не прошли ветконтроль на границе в Печорском округе 30.06.2025, 12:590 «Постскриптум»: Разгул стихии, деньги за ребенка и время ли сейчас для веселья 30.06.2025, 12:580 Артснаряд идентифицировали вблизи псковской деревни Соловьи 30.06.2025, 12:540 Несколько деревьев рухнули из-за непогоды в Пскове и Великих Луках
30.06.2025, 12:510 В Псковском музее-заповеднике начал работу Молодежный совет 30.06.2025, 12:500 За удар ножом в грудь знакомого 21-летний великолучанин может лишиться свободы на 10 лет 30.06.2025, 12:470 Изменилось место проведения псковского фестиваля «Добрый рок-2025» 30.06.2025, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Псковская растительность
30.06.2025, 12:230 Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО - фирма «Псковское возрождение» на выборах 30.06.2025, 12:140 Умер заслуженный тренер России по боксу Иван Аспидов 30.06.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»: Лане-Мехикоормская десантная операция 30.06.2025, 11:560 Фонды «Михайловского» пополнились иллюстрациями Игоря Шаймарданова к сказкам Пушкина
30.06.2025, 11:460 ВТБ ищет имя для котёнка леопарда 30.06.2025, 11:350 Названы самые похищаемые детали от автомобилей в России 30.06.2025, 11:220 Открытый разговор на острые темы: Антон Мороз ответит на вопросы СМИ в пресс-центре ПЛН 30.06.2025, 11:200 Красногородск остался без электричества из-за аварии
30.06.2025, 11:100 Бесхозное строение горело в пыталовской деревне Боруссы 30.06.2025, 11:090 «ГорДозор»: Псковская растительность 30.06.2025, 11:070 Умер главный дирижер ансамбля «Березка» Леонид Смирнов 30.06.2025, 11:000 Режиссёр о фильме открытия «Западных ворот»: Картина вызывает споры и разный спектр эмоций
30.06.2025, 10:520 Ольга Евстигнеева: На ПЛН всегда можно узнать, что произошло в регионе 30.06.2025, 10:500 95% опрошенных псковичей периодически думают, что работа «их достала» – опрос 30.06.2025, 10:450 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Лане-Мехикоормская десантная операция 30.06.2025, 10:420 Сотрудник Псковского завода механических приводов повредил связки на работе
30.06.2025, 10:370 Псков занял 83 место в рейтинге городов РФ по вводу жилья 30.06.2025, 10:330 Концертный зал ГКЦ в Пскове отремонтируют до конца августа 30.06.2025, 10:230 В Госдуме перечислили законы, вступающие в силу в июле 30.06.2025, 10:180 Поганкины палаты в Пскове закрыты на выходной 30 июня
30.06.2025, 10:140 ТОС «Рижский, 67» в Пскове благоустраивает дорожки во дворе 30.06.2025, 10:130 Проверка систем оповещения пройдет в Великих Луках 30.06.2025, 10:000 Более 2 000 человек посетили фестиваль «Довмонт Псковский» 30.06.2025, 10:000 Спасибо, что деньгами
30.06.2025, 09:570 Баня сгорела в псковском СНТ «Ладыговщина» 30.06.2025, 09:430 36 пьяных водителей остановили на псковских дорогах за неделю 30.06.2025, 09:300 В преддверии Дня города ПЛН подарит псковичам праздник в честь 25-летия издания 30.06.2025, 09:000 Более 105 бригад ликвидируют последствия сильного ветра в Псковской области
30.06.2025, 08:400 Массовые отключения электроэнергии из-за падения деревьев наблюдаются по Псковской области 30.06.2025, 08:190 Последний аккорд TIR-club. ФОТОРЕПОРТАЖ 30.06.2025, 08:000 Рослесхоз за два года восстановит пострадавшие из-за боевых действий леса РФ 30.06.2025, 07:300 В Госдуму внесут проект о повышении выплат к пенсии медикам в сельской местности
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru