Культура

Мисс Великие Луки-2022 победила на чемпионате Петербурга по бальным танцам

Мисс Великие Луки-2022 Анастасия Сапожникова стала победителем традиционного крупнейшего летнего Pro Am турнира по бальным танцам Санкт-Петербурга White Nights Ball-2025, который состоялся в бальном зале Corinthia Hotel 28 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей представители танцовщицы.

Вместе со своим партнером Дмитрием Ивановым, под руководством тренеров Павла Голубева и Юлии Барабаш Анастасия Сапожникова стала победителем и получила золотую медаль в категории International Latin Bronze Open 4D.

«Традиционно турнир собирает лучшие Pro-Am пары. Соревнования прошли по разным танцевальным стилям, а оценивать выступления участников пригласили высококвалифицированное жюри — самые известные и титулованные эксперты российского и мирового танцевального сообщества. White Nights Ball – это не только грандиозный турнир, но и возможность заявить о себе, чем и воспользовалась первая красавица Великих Лук!» - рассказали представители танцовщицы.