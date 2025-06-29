Культура

Между психологией, классикой и эскапизмом: стали известны книжные тренды Пскова в 2025 году

Жители Пскова в первом полугодии 2025 года отдавали предпочтение литературе, помогающей осмыслить современные вызовы. По данным сети книжных магазинов «Буквоед», пока одни искали смысл жизни в японской притче о кошках, другие погружались в викторианскую готику, а третьи находили утешение в классике.

Бренд-директор «Буквоеда» Татьяна Щербина рассказала о неожиданных трендах и поделилась литературными открытиями.

Художественная литература: экзистенциальные вопросы и ностальгия по классике

Лидер рейтинга – японская притча Кавамуры – говорит о запросе на осмысление жизни.

«После нескольких лет нестабильности люди ищут книги, которые помогают переоценить ценности. "Если все кошки исчезнут" – это не просто история о потере, а метафора того, как мы цепляемся за мелочи, не замечая главного», – как отмечает Татьяна Щербина.

Неожиданный успех «Скорби Сатаны» Марии Корелли свидетельствует о моде на ретро-литературу. Викторианская готика переживает ренессанс – возможно, из-за общего увлечения эстетикой тёмной академии в социальных сетях. Людям интересны темы искушения, морального выбора и метафизики.

В топе также есть и классика, например, «Мёртвые души» и «Герой нашего времени». Классика остается «якорем» в неспокойные времена. Люди перечитывают Толстого и Гоголя не только из-за школьной программы, но и потому, что эти тексты дают ощущение прочности культуры.

Финансовая грамотность vs экзистенциальные кризисы

Клейсон и Стрелеки представляют два полюса: первый учит управлять деньгами, второй – искать смысл жизни.

«Люди пытаются балансировать между прагматизмом и духовными поисками. После пандемии и экономических потрясений многие осознали: деньги важны, но без внутренней гармонии они не приносят счастья», – отмечает Татьяна Щербина.

Раньше доминировали мотивационные книги в духе «Возьми себя в руки». Сейчас люди устали от токсичной продуктивности и ищут способы жить в согласии с собой, именно поэтому в топе самых популярных книг – «К себе нежно» Ольги Примаченко и и «Внутренняя опора. В любой ситуации возвращайтесь к себе» Анны Бабич.

Ещё одна заметная тенденция – растущий интерес к живой истории. Жители Пскова проявляют особое внимание к мемуарам и свидетельствам непосредственных участников событий, предпочитая их учебным материалам. Этот запрос на «очеловеченную» историю отражает желание горожан сохранить связь с прошлым через личные истории и эмоциональные свидетельства.

Детская литература: ностальгия родителей vs новые герои

Анализ детского книжного рейтинга выявил любопытный культурный разлом. С одной стороны – проверенные временем хиты вроде «Умной собачки Сони» и «Маленького принца», которых родители настойчиво рекомендуют подрастающему поколению. С другой – новые вселенные типа «Гравити Фолз» и «Котов-воителей», которые дети выбирают самостоятельно.

«Дети сегодня рано осваивают цифровой контент, и книги, связанные с мультсериалами или играми, вызывают у них больший интерес, чем классические сказки», – отмечает Татьяна Щербина.

Особого внимания заслуживает феномен «Северуса» – книги о самом загадочном профессоре Хогвартса. Её популярность свидетельствует, что даже в эпоху социальных сетей классические книжные вселенные могут получать новое прочтение.

Топ-10 самых популярных книг в Пскове по версии читателей сети книжных магазинов «Буквоед»:

«Если все кошки в мире исчезнут», Г. Кавамура «Поклонник», А. Джейн «Норвежский лес», Х. Мураками «Самый богатый человек в Вавилоне», Дж. Клейсон «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живешь», Д. Стрелеки «Убийства и кексики. Детективное агентство "Благотворительный магазин"», П. Боланд «Мёртвые души», Н. Гоголь «Герой нашего времени», М. Лермонтов «Умная собачка Соня», А. Усачев «Скорбь Сатаны», М. Корелли

Топ-10 художественных книг по версии читателей сети книжных магазинов «Буквоед»:

«Если все кошки в мире исчезнут», Г. Кавамура «Поклонник», А. Джейн «Норвежский лес», Х. Мураками «Скорбь Сатаны», М. Корелли «Убийства и кексики. Детективное агентство "Благотворительный магазин"», П. Боланд «Маленький принц», А. де-Сент Экзюпери «Война и мир», Л. Толстой «Мёртвые души», Н. Гоголь «Герой нашего времени», М. Лермонтов «Гончие Лилит», К. Старк

Топ-10 нон-фикшн книг по версии читателей сети книжных магазинов «Буквоед»:

«Самый богатый человек в Вавилоне», Дж. Клейсон «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живешь», Д. Стрелеки «К себе нежно», О. Примаченко «Внутренняя опора. В любой ситуации возвращайтесь к себе», А. Бабич «Доказательная психосоматика: факты и научный подход», Т. Кармацкий «Тело помнит все: какую роль психологическая травма играет в жизни человека и какие техники помогают ее преодолеть», Б. ван дер Колк «Выбор. О свободе и внутренней силе человека», Э. Ева Эгер «Сказать жизни "Да!": психолог в концлагере», В. Франкл «Иди туда, где страшно. Именно там ты обретешь силу», Д. Лоулесс «Воспоминания Маршала», К. Рокоссовский

Топ-10 детской литературы по версии читателей сети книжных магазинов «Буквоед»: