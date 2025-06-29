Между психологией, классикой и эскапизмом: стали известны книжные тренды Пскова в 2025 году

Жители Пскова в первом полугодии 2025 года отдавали предпочтение литературе, помогающей осмыслить современные вызовы. По данным сети книжных магазинов «Буквоед», пока одни искали смысл жизни в японской притче о кошках, другие погружались в викторианскую готику, а третьи находили утешение в классике.
Бренд-директор «Буквоеда» Татьяна Щербина рассказала о неожиданных трендах и поделилась литературными открытиями.
Художественная литература: экзистенциальные вопросы и ностальгия по классике
Лидер рейтинга – японская притча Кавамуры – говорит о запросе на осмысление жизни.
Неожиданный успех «Скорби Сатаны» Марии Корелли свидетельствует о моде на ретро-литературу. Викторианская готика переживает ренессанс – возможно, из-за общего увлечения эстетикой тёмной академии в социальных сетях. Людям интересны темы искушения, морального выбора и метафизики.
В топе также есть и классика, например, «Мёртвые души» и «Герой нашего времени». Классика остается «якорем» в неспокойные времена. Люди перечитывают Толстого и Гоголя не только из-за школьной программы, но и потому, что эти тексты дают ощущение прочности культуры.
Финансовая грамотность vs экзистенциальные кризисы
Клейсон и Стрелеки представляют два полюса: первый учит управлять деньгами, второй – искать смысл жизни.
Раньше доминировали мотивационные книги в духе «Возьми себя в руки». Сейчас люди устали от токсичной продуктивности и ищут способы жить в согласии с собой, именно поэтому в топе самых популярных книг – «К себе нежно» Ольги Примаченко и и «Внутренняя опора. В любой ситуации возвращайтесь к себе» Анны Бабич.
Ещё одна заметная тенденция – растущий интерес к живой истории. Жители Пскова проявляют особое внимание к мемуарам и свидетельствам непосредственных участников событий, предпочитая их учебным материалам. Этот запрос на «очеловеченную» историю отражает желание горожан сохранить связь с прошлым через личные истории и эмоциональные свидетельства.
Детская литература: ностальгия родителей vs новые герои
Анализ детского книжного рейтинга выявил любопытный культурный разлом. С одной стороны – проверенные временем хиты вроде «Умной собачки Сони» и «Маленького принца», которых родители настойчиво рекомендуют подрастающему поколению. С другой – новые вселенные типа «Гравити Фолз» и «Котов-воителей», которые дети выбирают самостоятельно.
Особого внимания заслуживает феномен «Северуса» – книги о самом загадочном профессоре Хогвартса. Её популярность свидетельствует, что даже в эпоху социальных сетей классические книжные вселенные могут получать новое прочтение.
Топ-10 самых популярных книг в Пскове по версии читателей сети книжных магазинов «Буквоед»:
Топ-10 художественных книг по версии читателей сети книжных магазинов «Буквоед»:
Топ-10 нон-фикшн книг по версии читателей сети книжных магазинов «Буквоед»:
Топ-10 детской литературы по версии читателей сети книжных магазинов «Буквоед»: