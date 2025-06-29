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Культура

Между психологией, классикой и эскапизмом: стали известны книжные тренды Пскова в 2025 году

01.07.2025 18:18|ПсковКомментариев: 0

Жители Пскова в первом полугодии 2025 года отдавали предпочтение литературе, помогающей осмыслить современные вызовы. По данным сети книжных магазинов «Буквоед», пока одни искали смысл жизни в японской притче о кошках, другие погружались в викторианскую готику, а третьи находили утешение в классике. 

Бренд-директор «Буквоеда» Татьяна Щербина рассказала о неожиданных трендах и поделилась литературными открытиями. 

Художественная литература: экзистенциальные вопросы и ностальгия по классике

Лидер рейтинга – японская притча Кавамуры – говорит о запросе на осмысление жизни. 

«После нескольких лет нестабильности люди ищут книги, которые помогают переоценить ценности. "Если все кошки исчезнут" – это не просто история о потере, а метафора того, как мы цепляемся за мелочи, не замечая главного», – как отмечает Татьяна Щербина. 

Неожиданный успех «Скорби Сатаны» Марии Корелли свидетельствует о моде на ретро-литературу. Викторианская готика переживает ренессанс – возможно, из-за общего увлечения эстетикой тёмной академии в социальных сетях. Людям интересны темы искушения, морального выбора и метафизики. 

В топе также есть и классика, например, «Мёртвые души» и «Герой нашего времени». Классика остается «якорем» в неспокойные времена. Люди перечитывают Толстого и Гоголя не только из-за школьной программы, но и потому, что эти тексты дают ощущение прочности культуры.

Финансовая грамотность vs экзистенциальные кризисы 

Клейсон и Стрелеки представляют два полюса: первый учит управлять деньгами, второй – искать смысл жизни. 

«Люди пытаются балансировать между прагматизмом и духовными поисками. После пандемии и экономических потрясений многие осознали: деньги важны, но без внутренней гармонии они не приносят счастья», – отмечает Татьяна Щербина. 

Раньше доминировали мотивационные книги в духе «Возьми себя в руки». Сейчас люди устали от токсичной продуктивности и ищут способы жить в согласии с собой, именно поэтому в топе самых популярных книг – «К себе нежно» Ольги Примаченко и и «Внутренняя опора. В любой ситуации возвращайтесь к себе» Анны Бабич.

Ещё одна заметная тенденция – растущий интерес к живой истории. Жители Пскова проявляют особое внимание к мемуарам и свидетельствам непосредственных участников событий, предпочитая их учебным материалам. Этот запрос на «очеловеченную» историю отражает желание горожан сохранить связь с прошлым через личные истории и эмоциональные свидетельства.

Детская литература: ностальгия родителей vs новые герои

Анализ детского книжного рейтинга выявил любопытный культурный разлом. С одной стороны – проверенные временем хиты вроде «Умной собачки Сони» и «Маленького принца», которых родители настойчиво рекомендуют подрастающему поколению. С другой – новые вселенные типа «Гравити Фолз» и «Котов-воителей», которые дети выбирают самостоятельно. 

«Дети сегодня рано осваивают цифровой контент, и книги, связанные с мультсериалами или играми, вызывают у них больший интерес, чем классические сказки», – отмечает Татьяна Щербина. 

Особого внимания заслуживает феномен «Северуса» – книги о самом загадочном профессоре Хогвартса. Её популярность свидетельствует, что даже в эпоху социальных сетей классические книжные вселенные могут получать новое прочтение. 

Топ-10 самых популярных книг в Пскове по версии читателей сети книжных магазинов «Буквоед»: 

  1. «Если все кошки в мире исчезнут», Г. Кавамура 
  2. «Поклонник», А. Джейн 
  3. «Норвежский лес», Х. Мураками 
  4. «Самый богатый человек в Вавилоне», Дж. Клейсон
  5. «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живешь», Д. Стрелеки 
  6. «Убийства и кексики. Детективное агентство "Благотворительный магазин"», П. Боланд 
  7. «Мёртвые души», Н. Гоголь 
  8. «Герой нашего времени», М. Лермонтов 
  9. «Умная собачка Соня», А. Усачев 
  10. «Скорбь Сатаны», М. Корелли

Топ-10 художественных книг по версии читателей сети книжных магазинов «Буквоед»: 

  1. «Если все кошки в мире исчезнут», Г. Кавамура 
  2. «Поклонник», А. Джейн 
  3. «Норвежский лес», Х. Мураками 
  4. «Скорбь Сатаны», М. Корелли 
  5. «Убийства и кексики. Детективное агентство "Благотворительный магазин"», П. Боланд 
  6. «Маленький принц», А. де-Сент Экзюпери 
  7. «Война и мир», Л. Толстой 
  8. «Мёртвые души», Н. Гоголь 
  9. «Герой нашего времени», М. Лермонтов 
  10. «Гончие Лилит», К. Старк

Топ-10 нон-фикшн книг по версии читателей сети книжных магазинов «Буквоед»: 

  1. «Самый богатый человек в Вавилоне», Дж. Клейсон
  2. «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живешь», Д. Стрелеки 
  3. «К себе нежно», О. Примаченко 
  4. «Внутренняя опора. В любой ситуации возвращайтесь к себе», А. Бабич
  5. «Доказательная психосоматика: факты и научный подход», Т. Кармацкий 
  6. «Тело помнит все: какую роль психологическая травма играет в жизни человека и какие техники помогают ее преодолеть», Б. ван дер Колк 
  7. «Выбор. О свободе и внутренней силе человека», Э. Ева Эгер 
  8. «Сказать жизни "Да!": психолог в концлагере», В. Франкл
  9. «Иди туда, где страшно. Именно там ты обретешь силу», Д. Лоулесс
  10. «Воспоминания Маршала», К. Рокоссовский

Топ-10 детской литературы по версии читателей сети книжных магазинов «Буквоед»: 

  1. «Умная собачка Соня», А. Усачев
  2. «Маленький принц», А. де-Сент Экзюпери
  3. «Гравити Фолз. Дневник 3», А. Хирш 
  4. «Хроники Нарнии», К. Льюис
  5. «Северус. Глубочайшее исследование фигуры наизагадочнейшего зельевара Хогвартса», Л. Ким 
  6. «Манюня», Н. Абгарян 
  7. «Медвежонок Паддингтон и его друзья», М. Бонд 
  8. «Болотница», Т. Мастрюкова 
  9. «Коты-воители. Стань диким!», Э. Хантер 
  10. «Чебурашка. Официальная новеллизация», А. Маслова
Источник: Псковская Лента Новостей
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