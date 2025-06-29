Культура

Выставка признанного мастера русского пейзажа Михаила Горского откроется в Пскове

Выставка смоленского художника, признанного мастера русского пейзажа Михаила Горского откроется 4 июля в 17.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной библиотеке имени Курбатова.

Это первая в Пскове персональная выставка художника с мировым именем, земляка Юрия Гагарина. Его работы находятся в центре управления полетами Звездного городка, в художественных собраниях многих государственных музеев России и 13 стран мира.

Мастер часто приезжал работать в Псковскую область. Писал он и в Пушкинских Горах, и на берегу реки Великой у стен Снетогорского монастыря, в Изборске.

Будет представлена картина «Уголок России», которая редко экспонируется.

На открытие выставки приедет сын художника - музыкант, педагог, искусствовед, преподаватель Московской духовной академии Иван Горский.

Выступят лауреат премии правительства РФ «Душа России», заслуженный деятель искусств Псковской области Константин Абабков; а также вокальный ансамбль «Околица» под руководством Александра Закревского.

Выставка подготовлена совместно с фондом наследия художника Михаила Горского «Травушка».