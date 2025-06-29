Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псков Летние террасы
Что делать При укусе клеща
Легким десертам — легкая сметана
Жить в Атмосфере
Господин Рейтингомер
Бизнес В Великих Луках
нейросети для предпринимателей
псковские фермеры на «Винограде»
Псковская область 80-летие Победы
Легкая кухня Ягодный пудинг
Задержание ректора ПсковГУ
Лев в клетке
ТОС инструкция применения
Рай В шалаше
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
 
 
 
ещё Культура 29.06.2025 13:200 СОБЫТИЕ: Фестиваль «Довмонт Псковский 2025» 02.07.2025 12:440 Артисты Мариинского театра выступят в усадьбе Римского-Корсакова в Вечаше 02.07.2025 12:120 Выставка признанного мастера русского пейзажа Михаила Горского откроется в Пскове 01.07.2025 18:180 Между психологией, классикой и эскапизмом: стали известны книжные тренды Пскова в 2025 году 01.07.2025 18:020 Самая большая выставка полотен Алексея Аникеенок открылась в псковском музее 01.07.2025 15:540 Финалистка седьмого сезона: «Битва талантов» в Пскове — возможность получить признание
 
 
 
Самое популярное 25.06.2025 14:339 Жизнь без мобильного интернета: проверка на прочность 26.06.2025 08:320 Сотрудники ПсковГУ рассказали, что перечисляли часть зарплаты Наталье Ильиной 29.06.2025 18:071 Депутат Госдумы Константин Затулин попал в ДТП в Псковской области 27.06.2025 10:490 Михаил Ведерников: В районе определённых объектов мобильная связь «лежать» будет долго 30.06.2025 14:482 С 1 июля в Псковской области появятся министры
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Выставка признанного мастера русского пейзажа Михаила Горского откроется в Пскове

02.07.2025 12:12|ПсковКомментариев: 0

Выставка смоленского художника, признанного мастера русского пейзажа Михаила Горского откроется 4 июля в 17.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной библиотеке имени Курбатова.

Это первая в Пскове персональная выставка художника с мировым именем, земляка Юрия Гагарина. Его работы находятся в центре управления полетами Звездного городка, в художественных собраниях многих государственных музеев России и 13 стран мира.

Мастер часто приезжал работать в Псковскую область. Писал он и в Пушкинских Горах, и на берегу реки Великой у стен Снетогорского монастыря, в Изборске.

Будет представлена картина «Уголок России», которая редко экспонируется.

 

На открытие выставки приедет сын художника - музыкант, педагог, искусствовед, преподаватель Московской духовной академии Иван Горский.

Выступят лауреат премии правительства РФ «Душа России», заслуженный деятель искусств Псковской области Константин Абабков; а также вокальный ансамбль «Околица» под руководством Александра Закревского.

Выставка подготовлена совместно с фондом наследия художника Михаила Горского «Травушка».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
С 1 июля повышаются тарифы на ЖКУ. Какая часть от вашей зарплаты уходит на их погашение?
В опросе приняло участие 180 человек
02.07.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с депутатом ГД Алексеем Чепа 02.07.2025, 13:020 36 человек в Псковской области погибли при пожарах за полгода 02.07.2025, 12:540 Николай Романов: ПЛН — лучшая лакмусовая бумажка для чиновников 02.07.2025, 12:450 Заключительная в текущем парламентском сезоне сессия назначена на 10 июля
02.07.2025, 12:440 Артисты Мариинского театра выступят в усадьбе Римского-Корсакова в Вечаше 02.07.2025, 12:420 «Дневной дозор»: Нужны ли Пскову конные патрули? 02.07.2025, 12:220 38-й выпуск проекта «Истфакт»: Подвиг Семёна Байкова 02.07.2025, 12:120 Выставка признанного мастера русского пейзажа Михаила Горского откроется в Пскове
02.07.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с директором фестиваля «Добрый рок» 02.07.2025, 11:510 Во трех дворах Великих Лук проходят ремонтные работы 02.07.2025, 11:430 Деятельность оператора питания, подозреваемого в отравлении около 40 человек в Пскове, приостановлена 02.07.2025, 11:380 «Особое мнение»: Депутат ГД Алексей Чепа о событиях в мире, внутренней политике и выборах-2026
02.07.2025, 11:350 ITMS перенесла 40% ИТ-инфраструктуры в Т1 Облако 02.07.2025, 11:220 Двух аистят спасли в плюсской деревне после обрушения гнезда из-за ДТП 02.07.2025, 11:190 Псковские зоозащитники написали обращение к президенту о нехватке вакцин 02.07.2025, 11:060 Пусковые заряды и минометную мину идентифицировали в Псковской области
02.07.2025, 10:550 «Псковский полумарафон» в 2025 году отменили из-за нехватки финансирования 02.07.2025, 10:420 «Беседка»: Сценарист Алексей Рязанцев о кинофестивале «Западные ворота» 02.07.2025, 10:370 ДТП затрудняет движение на Рижском проспекте в Пскове 02.07.2025, 10:370 Около 40 человек пострадали от отравления в одном из соцучреждений Пскова
02.07.2025, 10:300 «Беседка»: «Добрый рок-2025» 02.07.2025, 10:270 Четырех человек спасли при пожаре в Пскове 02.07.2025, 10:080 Средняя зарплата в сфере маркетплейсов выросла на 22% за год 02.07.2025, 09:530 «Россети» восстановили свыше 7 тысяч км ЛЭП в Псковской области
02.07.2025, 09:440 В Госдуме призвали Роскомнадзор разработать меры по защите детей в интернете 02.07.2025, 09:300 ПЛН поднимет в небо аэростат в преддверии Дня города Пскова 02.07.2025, 09:150 Псковичам напомнили о сроках уплаты НДФЛ за 2024 год 02.07.2025, 09:000 ЛДПР запустит Telegram-бот для знакомств и отношений
02.07.2025, 08:400 Перевозчики попросили создать адаптированную машину для такси 02.07.2025, 08:200 Профсоюзы оценили долги по зарплате за первый квартал 2025 года в 2,4 млрд рублей 02.07.2025, 08:000 ФАС возбудила 21 дело в отношении торговой сети «Светофор» 02.07.2025, 07:300 Шедевры мировой классики прозвучат на органном концерте в Печорах
02.07.2025, 07:000 Международный день собак празднуют 2 июля 01.07.2025, 22:000 Терапевт рассказал об опасности подхватить «зуд купальщика» в открытых водоемах  01.07.2025, 21:400 Псковские приставы взыскали штраф у бывшего студента 01.07.2025, 21:200 Началась реставрация здания бывшей Псковской Духовной семинарии
01.07.2025, 21:130 Газификацию провели в 52 домах в деревне Подбережье Псковского округа 01.07.2025, 21:000 Жительница Печорского района лишилась земельного участка из-за долга по кредитам 01.07.2025, 20:401 «Гонки по вертикали»: тенденция, однако. ВИДЕО 01.07.2025, 20:200 Три опоры ЛЭП обрушились в Псковской области. ВИДЕО
01.07.2025, 20:000 Три актуальных вопроса рассмотрели члены антинаркотической комиссии Островского района 01.07.2025, 19:450 Уникальный железнодорожный состав Минобороны в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 01.07.2025, 19:400 Стартовали работы по уширению перекрёстка улиц Инженерная — Индустриальная в Пскове 01.07.2025, 19:200 Переувлажнение почвы привело к гибели посевов на площади более 100 гектаров в Псковской области
01.07.2025, 19:200 Псковскую область посетил начальник управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН России 01.07.2025, 19:100 «Дневной дозор»: Эффективная коммуникация власти и населения как залог общественного спокойствия 01.07.2025, 19:000 Более 4 миллионов рублей получат некоммерческие организации Псковской области 01.07.2025, 18:400 Митрополит Матфей провел встречу с выпускниками программы «Педагог духовно-нравственных дисциплин»
01.07.2025, 18:350 «Единство в памяти. Сила в подвиге!» 01.07.2025, 18:200 День семьи, любви и верности отметят в Псковском музее-заповеднике 01.07.2025, 18:180 Между психологией, классикой и эскапизмом: стали известны книжные тренды Пскова в 2025 году 01.07.2025, 18:090 «Собственной персоной»: Региональная система здравоохранения. Реорганизовать нельзя оставить. ВИДЕО
01.07.2025, 18:070 На нескольких участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 2 июля 01.07.2025, 18:050 «Гонки по вертикали»: тенденция, однако 01.07.2025, 18:020 Самая большая выставка полотен Алексея Аникеенок открылась в псковском музее 01.07.2025, 18:000 Подведены итоги прошедшей в Псковском регионе операции «Надзор»
01.07.2025, 17:410 На территории 17 подсобных хозяйств в Псковской области упразднили карантинные зоны 01.07.2025, 17:370 Интерактив: Псковские джунгли 01.07.2025, 17:350 Определен июльский график работы депутатов в псковской приемной «Единой России» 01.07.2025, 17:310 «Беседка»: Российская система качества и товары Псковской области. ВИДЕО
01.07.2025, 17:190 Ужесточились наказания за запуск бизнеса без уведомления Роспотребнадзора 01.07.2025, 17:100 Дегустация сладостей, музыка и живопись: летние активности предлагает псковский ТДЦ Fjord Plaza 01.07.2025, 17:082 Вера Емельянова: Объединение больниц — научно обоснованная оценка положения дел 01.07.2025, 17:000 Просветители Псковской области претендуют на награду Знание. Премия
01.07.2025, 16:550 Эксперты Роскачества не поддаются давлению производителей — Максим Протасов 01.07.2025, 16:500 Суд в Псковской области просят взыскать более 6 миллионов рублей с поставщика топлива 01.07.2025, 16:450 До +28 градусов прогреется воздух в Псковской области 2 июля 01.07.2025, 16:390 Опубликован график выплат пенсий и пособий псковичам в июле
01.07.2025, 16:380 Уникальный железнодорожный состав Минобороны прибыл в Псков. ФОТО 01.07.2025, 16:331 Систему оказания скорой медицинской помощи корректируют в Псковской области 01.07.2025, 16:260 В Пскове стартовал конкурс проектов «Есть идея» с грантами до 300 000 рублей 01.07.2025, 16:050 Руководитель Роскачества объяснил принципы оценки товаров и услуг
01.07.2025, 16:010 Театральный Псков 1 июля вспоминает Вадима Радуна 01.07.2025, 15:580 Медиагруппа «Россия сегодня» требует немедленного освобождения семерых задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан 01.07.2025, 15:540 Финалистка седьмого сезона: «Битва талантов» в Пскове — возможность получить признание 01.07.2025, 15:490 Команда «5 вёрст Псков» приглашает всех желающих на беговую тренировку
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru